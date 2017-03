Schwerverletzter auf der Straße gefunden

Sankt Augustin. Nachdem am Sonntag, 19. März, in der Straße "Am Spichelsfeld" ein schwer verletzter 26-Jähriger am Fahrbahnrand gefunden wurde, ermittelt nun eine Mordkommission der Bonner Polizei.

Von Laszlo Scheuch, 28.03.2017

Wie berichtet, hatten Anwohner den Mann gegen 4.30 Uhr am Fahrbahnrand liegend entdeckt. Der 26-Jährige wies mehrere Verletzungen auf und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort befand er sich bis Montag in Behandlung, in Lebensgefahr schwebte er aber nicht.

Da die Situation rund um den Mann und das Geschehen, durch das er so schwer verletzt wurde, unklar war, richtete die Bonner Kriminalpolizei eine Mordkommission ein. Sie prüfte auch, ob es einen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gab. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass der 26-Jährige mit einem 21-Jährigen auf einer privaten Veranstaltung in Streit und mit ihm am Auffindeort körperlich aneinander geraten war. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Ein 21-Jähriger wurde demnach inzwischen festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Der Tatverdächtige macht laut Polizei aktuell keine konkreten Angaben zum Geschehen. Die Ermittlungen der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.