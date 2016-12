27.12.2016 SANKT AUGUSTIN. Weihnachten im Krankenhaus - in manchen Fällen ist das unumgänglich. Der SV Menden hat Geschenke für Familien organisiert, deren Kinder Weihnachten in der Sankt Augustiner Kinderklinik verbringen müssen.

Es gibt Situationen im Leben, da freut man sich über die kleinsten Erfolge. „Das größte Geschenk für mich ist, dass wir dieses Jahr Weihnachten noch einmal gemeinsam mit meinem Kind feiern dürfen“, sagte eine Mutter an Heiligabend im Ronald-McDonald-Haus, ehe ihre Augen sich mit Tränen füllten.

Derart bewegende und rührende Szenen sind im Haus neben der Asklepios Kinderklinik nicht selten. Auch zu Weihnachten sind 23 der 24 von der Ronald-McDonald-Stiftung gebauten und unterstützten Apartments mit Familien belegt, deren Kind einen längeren, aufwendigeren Aufenthalt an der Kinderklinik hat. Den Familien und auch den Geschwisterkindern, die oft unter der belastenden Situation leiden, eine Freude zu bereiten, das hatte sich der SV Menden zum Weihnachtsfest vorgenommen. „Wir haben uns überlegt, wie wir helfen könnten und Geschenke besorgt. Alle Jungs haben was gekauft, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und uns mit der Leitung abgestimmt“, sagte Nico Schmied, Trainer der 1. Herrenmannschaft des SV Menden.

Bei der Kontaktaufnahme zum Ronald-McDonald-Haus hatte Mendens Ortsvorsteher Karl-Heinz Baumanns, der regelmäßig das Haus unterstützt, mitgewirkt. Gemeinsam mit Hausleiterin Claudia Musal wurden die passenden Geschenke für die Familien und deren Kinder ausgewählt. „Es ist traurig, dass sie alle hier sein müssen – jeder, der eigene Kinder hat, weiß, was das bedeutet“, sprach Bürgermeister Klaus Schumacher den Eltern Mut und Kraft zu. Sein Dank galt nicht nur dem SV Menden, sondern auch den ehrenamtlichen Helfern, die für ein großes Weihnachtsessen gesorgt hatten.

Insgesamt 42 Helfer zählt das Ronald-McDonald-Haus, berichtete Claudia Musal: „Wir suchen noch Verstärkung: Alles, was in einem Haus anfällt, fällt hier im größeren Maßstab an. Ob in der Küche, bei der Apartment- oder der Gartenpflege – wir können jede Unterstützung gebrauchen.“ (Thomas Heinemann)