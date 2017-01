Autobahn 3 in Siegburg

26.01.2017 Siegburg/Sankt Augustin. Aufgrund von Arbeiten an der Siegbrücke wird bereits am Samstag zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar eine Baustelle eingerichtet. Auch auf der A560 kommt es zu Behinderungen.

Fast drei Wochen später als ursprünglich geplant beginnt die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetrieb Straßenbau NRW am Montag mit der Sanierung der Siegbrücke der A3. Dafür richtet sie bereits am Samstag zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar eine Baustelle ein. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr steht auf der A3 in Fahrtrichtung Köln nur eine Fahrspur zur Verfügung. Bis zum Abschluss der Arbeiten im Sommer sind die drei Fahrstreifen nur eingeschränkt zu nutzen.

Die Arbeiten an der Brücke wirken sich vor allem auf den Verkehr auf der Wahnbachtalstraße (L 316) aus, die unter der Brücke parallel zur Sieg verläuft. Ab Montag gibt es dort nur noch eine Spur für beide Fahrtrichtungen. Laut Landesbetrieb regeln Ampeln den Verkehr. Die Arbeiten sollen im August 2017 abgeschlossen sein. Ursprünglich sollten sie bereits am 10. Januar beginnen, mussten aber witterungsbedingt verschoben werden.

Die Siegbrücke ist eines von 33 Bauwerken der A3, die im Zuge der Nachbesserungsrichtlinie des Bundes zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und dem Autobahndreieck Köln-Heumar saniert werden müssen. Zwölf weitere Brücken müssen komplett erneuert werden.

Weitere Arbeiten kündigt der Landesbetrieb Straßenbau für die A 560 Fahrtrichtung Hennef an. Ab Montag, 9 Uhr, ist die Anschlussstelle Niederpleis gesperrt, weil die Fahrbahndecke erneuert wird. Während der Baustelleneinrichtung steht im weiteren Verlauf der A 560 am Montag nur eine Fahrspur zur Verfügung. Bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten am Freitag, 10. Februar, sind die beiden Fahrstreifen eingeengt. Umleitungen sind mit rotem Punkt ausgeschildert. (Nadine Quadt)