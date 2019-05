Kinder- und Jugendeinrichtungen

An der Bonner Straße in Mülldorf wird das neue Jugendzentrum gebaut. Der Rohbau für den Anbau wird im Sommer errichtet.

Sankt Augustin. Über Jahre haben sich im Sankt Augustiner Zentrum die Baukräne für den Huma-Neubau gedreht. Nun wandern sie aus dem Zentrum in die Stadtteile, in denen diverse städtische Neu- und Umbauten anstehen. Hier ein Überblick.

Von Thomas Heinemann, 16.05.2019

Über den Sachstand der Planungen und Arbeiten der städtischen Neu- und Umbauten informierte der Technische Beigeordnete Rainer Gleß die Politik im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss.

1 Jugendzentrum Mülldorf

„Zeit- und kostenmäßig liegen die Arbeiten im Plan“, so der Beigeordnete. „Im Bereich des Neubaus scheint es, als würde sich im Moment nichts tun. Das ist aber nicht der Fall. Der Rohbau wird in einem Werk vorgefertigt und in Elementen angeliefert.“ Der Aufbau der Elemente ist im Sommer geplant. Zwischenzeitlich laufe die Entkernung des Altbaus, wobei die Arbeiter aufgrund der alten Bausubstanz behutsam vorgehen müssten. Weil man Puffer für ungeahnte Überraschungen eingeplant habe, laufe derzeit alles wie geplant. „Mitte 2020 soll das gesamte Jugendzentrum dann stehen“, sagte der Beigeordnete.

2 Kindergarten „Villa Lu“

Im März ist an der Buisdorfer Deichstraße der Spatenstich für den städtischen Neubau des Kindergartens „Villa Lu“ unter späterer Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes erfolgt. Die Bauarbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen. Zuvor hatte die Stadt noch einen Vertrag mit der Stadt Hennef abschließen müssen: Weil der Kindergarten auf einer Fläche steht, die bei einem 200-jährigen Hochwasserereignis der Sieg als Ausbreitungsfläche gedient hätte, musste die Stadt auf Drängen der Unteren Wasserbehörde Ausgleich schaffen. „Der Platz an der Sieg ist sehr knapp“, so Gleß, weshalb die Stadt Hennef um eine entsprechende Retentionsfläche bemüht wurde.

3 Kindergarten Wellenstraße

Mit acht Gruppen soll hier die größte Kindertagesstätte in Sankt Augustin entstehen. Die Planungen für den Neubau sind abgeschlossen und eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Mitte Juni sollen die Verkehrs- und weitere Untersuchungen vorliegen, um dann das Projekt noch einmal vorstellen zu können.

4 Rhein-Sieg-Gymnasium

Statt für eine Aufstockung hatte sich der Schulausschuss für den Neubau eines einzelnen Gebäudes ausgesprochen. Derzeit sucht man laut Gleß einen geeigneten Standort, wobei der Standort der Schulcontainer am alten Sportplatz, die sogenannte Entwicklungsfläche MK IV, in den Fokus gerückt ist. Dort könnte ein Gebäude mit drei Vollgeschossen für eine Ausgabemensa ohne Küche sowie Fach- und Unterrichtsräumen entstehen. Vor dem Einstieg in die Detailplanung werde man mit der Schule ein Raumkonzept erarbeiten, das noch in Vorbereitung sei. Die Ausschreibung für die Planung solle im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen.