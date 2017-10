Nach Fertigstellung der Huma-Shoppingwelt

Die Arbeiten am Technischen Rathaus laufen auf Hochtouren. Im Frühjahr 2018 sollen hier Teile der Stadtverwaltung einziehen.

Sankt Augustin. Auch nach Fertigstellung der neuen Huma-Shoppingwelt werden sich im Stadtzentrum noch lange die Baukräne drehen. An diesen Projekten entlang der Rathausallee wird intensiv weitergebaut.

Von Thomas Heinemann, 02.10.2017

Auch nach Fertigstellung der neuen Huma-Shoppingwelt werden sich im Stadtzentrum noch lange die Baukräne drehen. Mit dem Masterplan Urbane Mitte und der 2009 erfolgten Ankündigung des Huma-Neubaus ist das Investoreninteresse am Stadtzentrum spürbar gestiegen, betonte der Technische Beigeordnete Rainer Gleß im Rahmen der Neueröffnung des Einkaufszentrum.

Raum für hochwertige Entwicklungen bot das Zentrum bislang reichlich, wie historische und aktuelle Satellitenfotos zeigen: Bislang flankierten opulente Parkplätze die Bebauung entlang der Rathausallee und der Südstraße. Nun wird der Freiraum begehrt und effizienter genutzt. Etwa am Südende der Rathausallee an der Kreuzung zur Arnold-Janssen-Straße. Auf ihrem bisherigen ebenen Parkplatz baut die Asklepios Kinderklinik derzeit für rund 1,7 Millionen Euro ein Parkhaus mit 222 Stellplätzen auf sieben Halbebenen. Die Inbetriebnahme ist im Dezember geplant.

Gut ein Jahr später, im November 2018, sollen die ersten Bewohner in das neue Alten- und Pflegeheim der Lindhorst Gruppe einziehen, dass seit Anfang August auf dem bisherigen Schotterparkplatz an der Rathausallee zwischen Finanzamt und Konrad-Adenauer-Stiftung errichtet wird. Der rund acht Millionen Euro teure, markante Neubau wird auf vier Etagen Platz für 80 Pflegeplätze in Einzelzimmern, acht Pflegewohnungen sowie 60 neue Arbeitsplätze bieten.

Die ehemalige Post wird Technisches Rathaus

Die Zeit der Brache sind auch für die ehemalige Post, zuletzt als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt, bald vorbei. Seit Anfang 2016 wird das Gebäude zum Technischen Rathaus umgebaut. 150 Verwaltungsmitarbeiter, darunter das städtische Gebäudemanagement, der Fachbereich Tiefbau und das Büro für Natur- und Umweltschutz, sollen im Frühjahr 2018 hier einziehen. Für eine Mietdauer von 15 Jahren zahlt die Stadt 10,1 Millionen Euro an Investor Frank Muders – einschließlich Neben-, Umbau- und Umzugskosten.

Ein völlig neues Gesicht wird auch die Freifläche zwischen Technischem Rathaus und der Grantham-Allee zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg erhalten: Der im April begonnene und 2176 Quadratmeter großen Erweiterungsbau der Hochschule ist abgeschlossen, die ersten Räume sind bezogen. Der BusinessCampus, der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, die Verwaltung und das Zentrum für Angewandte Forschung (ZAF) werden hier einziehen. Baukosten: 15 Millionen Euro.

Bau der Campus Magistrale beginnt im Sommer 2018

Während der kleine und der große Parkplatz zwischen Technischem Rathaus, Grantham-Allee und Hochschulerweiterung, die zusammen rund 13.500 Quadratmeter großen Baufelder MK1 und MK2, noch auf ihre Entwicklung warten, wird bereits im Sommer 2018 der Bau der Campus Magistrale beginnen. Statt der bisherigen Schotterstraße von der Grantham-Allee vorbei an den Neubauten zum Rhein-Sieg-Gymnasium und der Zufahrt zu den Studentenwohnungen soll ein grüner Boulevard mit urbanem Flair und Raum für Fußgänger und Radfahrer entstehen.

Den Zuwendungsbescheid hierfür hat Rainer Gleß vergangene Woche persönlich bei Regierungspräsidentin Gisela Walsken abgeholt. „Wir bekommen insgesamt 526 000 Euro gefördert, das sind 70 Prozent der Baukosten“, bestätigte Stadtsprecherin Eva Stocksiefen auf Nachfrage: 414 000 Euro sind für den Bau vorgesehen, 112 000 Euro für die Erstellung des Konzepts und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Der Baubeginn im Sommer 2018 soll mit dem Rhein-Sieg-Gymnasium und der Hochschule abgestimmt werden.