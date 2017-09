Fassade erfüllt Anforderungen nicht

Die Fassade des neuen Bonifatius Seniorenzentrums an der Bonner Straße in Sankt Augustin muss schon erneuert werden.

Sankt Augustin. Die zuständige Firma verbaute bei der Bonifatius Seniorenresidenz in Sankt Augustin Material der falschen Brandschutzkategorie. Ursprünglich sollte das Seniorenzentrum im Sommer an den Start gehen, den Schaden will die Geschäftsführung geltend machen.

Sie war bereits fertiggestellt, nun muss die Fassade der neuen Bonifatius Seniorenresidenz auf dem ehemaligen Tacke-Areal in Sankt Augustin in großen Teilen erneuert werden. Hintergrund sind Mängel in der Bauausführung. Laut Werner Brungs, Geschäftsführer der Bonifatius Seniorendienste aus Rheinbach, sind Materialien der falschen Brandschutzkategorie verbaut worden. So nutzte der Bauunternehmer schwer entflammbares Material, das zwar im normalen Wohnungsbau zugelassen ist. Nach der Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb von Pflege- und Betreuungseinrichtungen in NRW muss die Fassade von Pflegeheimen ab einer bestimmten Höhe aber der Kategorie „nicht brennbar“ entsprechen.

Das Unternehmen muss den Fehler korrigieren

Aufgefallen sei der Fehler letztendlich, so Brungs, da bei der Abnahme des Gebäudes die entsprechenden Zertifikate fehlten. „Wäre es ein reines Wohngebäude, wäre das vollkommen korrekt“, sagt der Bonifatius-Geschäftsführer. „Wir sind aber auf drei Stockwerken auch eine Pflegeeinrichtung.“ Es sei ein Ausführungsfehler, den das Unternehmen nun abschnittsweise korrigiere. „Wir sind als Bauherr mit der Bauaufsicht ganz eng beieinander, dass die bestehende Fassade runter muss“, sagt Brungs. Für die Bonifatius Seniorendienste sei das „ein misslicher Umstand, weil wir schon eröffnen wollten“. Ursprünglich sollte das Seniorenzentrum im Sommer an den Start gehen, den Schaden möchte der Geschäftsführer nun geltend machen.

Die ausführende Baufirma aus Gera teilt auf Anfrage mit, dass die Fassade die aktuellsten Brandschutzanforderungen für den klassischen Wohnungsbau erfülle, nicht aber die zusätzlichen baulichen Anforderungen für Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Sie seien im „Zuge der Bauausführung leider nicht vollständig umgesetzt“ worden. Die genaue Schadenshöhe werde nun ermittelt. Ungeachtet des finanziellen Schadens werde der Mangel aber schnellstmöglich abgestellt, so die Baufirma: „Unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen der Fachunternehmen sollte die Fassade innerhalb der nächsten drei Monate wieder ordnungsgemäß hergestellt sein.“ Von den Arbeiten zeugen derzeit weitere Gerüste, zudem ist die Fassade an einigen Stellen bereits bis auf die Unterkonstruktion abgerissen worden.

Mängel nicht mit denen am Londoner Grenfell Tower vergleichbar

Wie berichtet, ist in den vergangenen zwei Jahren an der Bonner Straße zwischen der Auffahrt zum Huma-Parkhaus und dem Lidl-Parkplatz ein Seniorenzentrum mit 80 Pflegeplätzen in Einzelzimmern sowie 43 barrierefreien Appartments im betreuten Wohnen entstanden. Bauherr ist die Cura Sozialimmobilien GmbH, eine gemeinsame Projektgesellschaft der Bonifatius Seniorendienste und der Spechtgruppe Bremen. Sie investiert rund 16 Millionen Euro in den Neubau. Rund 80 Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit werden dort geschaffen. Das Seniorenzentrum bietet Platz für rund 130 Menschen. Die ersten sieben Senioren sind bereits eingezogen, weitere Wohnungen und auch die Pflegeplätze sind noch nicht belegt.

Laut Brungs wissen die Bewohner von den Mängeln. „Sie sind sicher“, versichert der Geschäftsführer. Die Feuerwehr begleite die Arbeiten; zudem seien in Absprache mit der Stadtverwaltung 24 Stunden am Tag zwei Mitarbeiter vor Ort, die im Falle eines Falles helfen könnten. Und der Geschäftsführer stellt klar: Die Mängel an der Fassade seien nicht mit denen am Londoner Hochaus Grenfell Tower vergleichbar. Dort hatten sich im Juni die Flammen während eines Brands rasend schnell über das gesamte Gebäude ausgebreitet. Werner Brungs: „Da gab es eine brennbare Fassade, die haben wir hier nicht.“