Sankt Augustin. Der Ausbau der S13 geht voran. Das wirkt sich ab Ende April auf den Fahrplan der Deutschen Bahn aus. Zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel kommt es zu Streckensperrungen sowie eingleisigem Betrieb.

Für den Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel stehen Ende April die nächsten Sperrungen an. Ab Freitag, 26. April, bis Samstag, 8. Juni, ist die Strecke wochentags nur eingleisig befahrbar, die Züge der Regional-Bahn-Linie 27 verkehren durchgehend, die der Regional-Express-Linie 8 fallen aus. An den Wochenenden (von Samstagmittag bis Montagnachmittag) ruht der Zugverkehr komplett. Für Bahnkunden wird in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Laut Deutscher Bahn sind diese sogenannten Sperrpausen notwendig, um Arbeiten zu erledigen, die aus Sicherheitsgründen nicht während des Bahnbetriebs ausgeführt werden können. "Wir bereiten die Arbeiten das ganze Jahr so vor, dass wir alle Gleissperrungen optimal ausnutzen können", sagte Jens Sülwold, Projektleiter für die S13 bei der DB Netz AG, am Dienstag bei einer Pressefahrt zu verschiedenen S13-Baustellen. Laut Sülwold arbeitet die Deutsche Bahn aktuell zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel an rund zwölf Baustellen - von der Eisenbahnüberführung Moselstraße in Troisdorf bis hin zur Straßenüberführung der Bundesstraße 56 in Bonn-Vilich.

Umgebaut wird derzeit auch der Bahnhof in Sankt Augustin-Menden. Dort errichtet die Bahn zwei neue S-Bahngleise und einen neuen Mittelbahnsteig. Außerdem wird die Eisenbahnüberführung über die Meindorfer Straße verbreitert, um Platz für die zusätzlichen Gleise zu erhalten. Seit Oktober regelt deshalb eine Baustellenampel den Verkehr. Noch ist von dem neuen Bahnsteig nicht viel zu sehen, lediglich der äußere Rand ist teilweise bereits zu erkennen. Bis Sommer 2020 soll er laut Projektingenieur Thomas Kintzinger fertig sein, dann sollen auch die zwei neuen Gleise rechts und links davon liegen. Der alte Bahnsteig wird danach zurückgebaut, um Platz für die zwei weiteren Gleise zu machen. Bis Dezember 2019 solle zudem die neue Brücke stehen, so Kintzinger. "Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Oktobers die Meindorfer Straße wieder zweispurig für den Verkehr geöffnet werden kann."

Spatenstich zum Bau der S13 Foto: Benjamin Westhoff Der Blick von oben auf die Baugrube der neuen Haltestelle.

Foto: Benjamin Westhoff Minister Michael Groschek setzt mit dem Bohrgerät zur ersten Bohrung an und gibt damit den Startschuss für den Beginn der Bauarbeiten.

Foto: DB Haltepunkt Vilich: In der Tieflage fahren die DB-Züge und daneben die rote S 13. Die Stadtbahnlinie 66 quert oben. Verbunden sind die Gleise mit Aufzügen und Treppen. Rechts verläuft die B 56 und in der Entfernung ist die Brücke „Beueler Straße“ zu erkennen.

Foto: DB Der geplante Haltepunkt in Vilich ist laut DB die größte Einzelbaumaßnahme des Gesamtprojekts S 13.

Die wird die S13 von Troisdorf bis nach Oberkassel verlängert. Die Stadt Bonn erhält damit eine direkte Bahnanbindung zum Flughafen Köln/Bonn. Gestartet sind die Arbeiten im November 2016, sie sind auf zwölf Jahre angelegt. Projektleiter Jens Sülwold schätzt, dass bislang zehn bis 15 Prozent der Gesamtmaßnahme realisiert sind. Die 13 Kilometer lange Verlängerung wird nach derzeitigem Stand rund 500 Millionen Euro kosten.