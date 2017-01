Engagement in Ghana

01.01.2017 SANKT AUGUSTIN. Die Deutschen haben die Uhr, die Afrikaner die Zeit. Die Wahrheit in diesem stereotypen Sprichwort kann Frank Uhland mit einem Augenzwinkern guten Gewissens bestätigen.

Vor zwei Jahren wechselte Uhland aus einer leitenden Position in einem internationalen Telekommunikationsunternehmen in den Ruhestand – oder besser in den Unruhestand. Denn wenn sich der charismatische Ex-Manager nicht als CDU-Vorsitzender um die Belange seiner Partei in Sankt Augustin kümmert, gibt er sein Fach- und Führungswissen an den Nachwuchs weiter. Regional und international, genauer gesagt in Ghana.

Im Norden des 26-Millionen-Einwohner-Staates, der knapp zwei Drittel so groß wie Deutschland ist, liegt die Stadt Bolgatanga, gut 20 Kilometer Luftlinie von Burkina Faso entfernt. Dort hat die Stiftung Regentropfen der Steyler Missionare das „Regentropfen College of Applied Science“, eine Fachhochschule, aufgebaut. Wirtschaftswissenschaften, IT, Landwirtschaft mit Schwerpunkt soziale Veränderung sowie das Grundschullehramt werden hier unterrichtet. Die angehenden Fachkräfte mit Diplom- oder Bachelor-Abschluss erhalten durch das Projekt „Professional Start“ von Frank Uhland und seinem Team schon während des Studiums wichtiges Praxiswissen für den Start ins Berufsleben. „Fachwissen und Bildung haben dort einen unglaublich hohen Wert, weil es Hilfe zur Selbsthilfe leistet“, betont Frank Uhland.

2014 war Uhland ein erstes Mal dort, hat mit dem Landrat, dem lokalen Bildungsminister und Entscheidern vor Ort gesprochen, um sie vom Projekt zu begeistern. Im Juni 2016 ging die Fachhochschule an den Start, im Oktober reiste Uhland erneut mit Kollegen für erste Vorlesungen nach Ghana – das Team wurde mit Begeisterung empfangen: „Wir bauen dort ein Business & Career Development Center auf, also eine Art Gründerzentrum. Die Studenten trainieren ihre Softskills und lernen, wie man ein Geschäft erkennt, wie man es macht, wie man Konflikte mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern löst und kleine wie große Projekte realisiert.“

An Motivation und Wissensdurst mangele es den jungen Menschen vor Ort nicht, spricht Uhland nach unzähligen Gesprächen mit Studenten aus eigener Erfahrung: „Zeitmanagement ist natürlich ein Thema – da waren die Studenten manchmal ungläubig erstaunt, wie lang bei uns ein Arbeitsalltag ist. Aber das ist nicht der Kern des Problems: Die Jugend sucht Perspektiven, findet diese dort aber noch nicht. Dort setzt unsere Arbeit an.“ Natürlich frage die Jugend, wie das Leben in Deutschland sei, wie man schnell hierherkomme, sagt Uhland: „Aber wenn wir vom Alltag hier berichten, vom Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt und im Job, von den Problemen, kommen die Ernüchterung und schnell die Erkenntnis, dass der deutsche Arbeitsalltag so gar nicht zur ghanaischen Lebenspraxis passt. Aber es bleibt der Wissensdurst: Deutsches Know-how ist für die Jugend fast wertvoller als Gold, spürt man.“

Nahezu täglich stehe er mit Studenten via Internet und WhatsApp in Kontakt, beantworte Nachfragen, erkläre Hintergründe, sagt Uhland: „Das ist auch für unsere Paten und Spender wichtig: Es ist schon etwas Anderes, wenn man wirklich täglich informiert ist und jemanden vor Ort hat, der Kontakt und ein Auge auf die Projekte hält.“ Denn die Zahl der 30 Studierenden werde sich rasch erhöhen, sind alle Projektbeteiligten überzeugt. Eine Straße zur Hochschule müsse gebaut, ein Turm für den schnelleren Internetanschluss via Funk errichtet werden. Beides seien wichtige Bausteine für die Zukunft der Fachhochschüler, die bereits an einem neuen Projekt arbeiten, sagt Uhland. „Es soll ein Angebot für Kultur- und Naturreisen geschafft werden. Beides gibt es dort in atemberaubender Vielfalt. Die Studenten arbeiten nun geführte Reisen dorthin aus. Dort ist noch das echte Afrika – und das erdet einen gewaltig.“ (Thomas Heinemann)