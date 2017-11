Polizei sucht nach Zeugen

Sankt Augustin. Die Polizei Köln hat am Montagmorgen ein ausgeschlachtetes Auto im Königsforst gefunden. Es wurde zuvor in Sankt Augustin gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Tat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Ein neuer BMW X5 wurde in der Nacht zu Dienstag zwischen 0.45 und 4 Uhr in Sankt Augustin gestohlen. Der Wagen war in der Bussardstraße abgestellt. Kölner Beamten fanden den Wagen in der gleichen Nacht an einem Waldparkplatz im Königsforst.

Das Auto war komplett ausgeschlachtet: Die Scheinwerfer, die Mittelkonsole und das Navigationsgerät waren ausgebaut und gestohlen. Am Auto fanden die Beamten keine Aufbruchsspuren. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat. Wer etwas verdächtiges gesehen hat, kann sich unter 02241 541-3321 melden.