Unfall auf der A3

Sankt Augustin. Auf regennasser Fahrbahn hat eine 46-jährige Autofahrerin auf der A3 kurz vor dem Kreuz Bonn/Siegburg am Samstagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist dabei verunglückt.

Von Michael Wrobel und Ulrich Felsmann, 16.06.2018

Laut Polizei war die Frau in ihrem BMW trotz eines heftigen Regenschauers zu schnell unterwegs. Durch Aquaplaning geriet der Wagen ins Schleudern und raste in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts in die Leitplanke. Diese wurde durch den Aufprall auf mehreren Metern Länge stark beschädigt. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die linke Fahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam.

Bei dem Unfall blieb die Frau laut eines Polizeisprechers weitestgehend unverletzt. Der BMW wurde dagegen schwer beschädigt.

Da der Unfallwagen auf der mittleren Fahrbahn liegen geblieben war, musste die Autobahn während der Bergung kurzzeitig komplett gesperrt werden. Mithilfe eines Seils sowie kleinerer Rollen, die unter das beschädigte Fahrzeug geschoben wurden, konnten die rund zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr das Auto schließlich bergen.