Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Auf der L143 sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Auf der Pleistalstraße kommt es zu langen Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2017

Auf der Pleistalstraße in Sankt Augustin kommt es aktuell zu langen Staus. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind dort am Mittwochmorgen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach sieben Uhr in Höhe der Niederpleiser Mühle.

Zum Unfallhergang gibt es derzeit noch keine Informationen.

Weitere Berichterstattung folgt...

