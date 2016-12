19.12.2016 Sankt Augustin. Zwei Personen wurden bei einem schweren Unfall in der Nacht verletzt. An einer Kreuzung in Sankt Augustin sind zwei 21-Jährige mit ihren Fahrzeugen gegeneinandergeprallt.

Ins Krankenhaus gebracht werden mussten zwei junge Männer aus Hennef und Sankt Augustin nach einem Unfall in Sankt Augustin-Ort in der Nacht auf Montag. Im Kreuzungsbereich von Hennefer Straße und Ginsterweg/Zedernweg waren sie gegen 1.10 Uhr mit ihren Autos kollidiert.

Wie ein Polizist am Einsatzort erklärte, spielte sich der Unfall nach ersten Erkenntnissen wie folgt ab: Der 21-jährige Sankt Augustiner wollte aus dem Zedernweg kommend die Kreuzung mit seinem BMW in Richtung Ginsterweg überqueren. Der ebenfalls 21-jährige Hennefer kam mit seinem Toyota aus Richtung Menden und fuhr auf der Hennefer Straße in Richtung Niederpleis.

Laut dem Polizeibeamten gab der Sankt Augustiner an, an der Ampelanlage im Kreuzungsbereich losgefahren zu sein, als diese für ihn Grün zeigte. Der Hennefer, der sich gegenüber der Polizei nicht zum Unfallhergang äußern wollte, habe die Kreuzung wohl bei Rot überquert und dabei dem anderen die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision, bei der der Kleinwagen des Hennefers gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert wurde. Das Fahrzeug des Sankt Augustiners kam auf der Kreuzung zum Stillstand.

Beide Fahrer wurden verletzt, konnten ihre Autos aber aus eigener Kraft verlassen. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Hennefer mit laut Polizei etwas schwereren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Blessuren zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus. Der Sankt Augustiner wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.

Beide Unfallfahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Sieben Feuerwehrleute aus Niederpleis halfen bei der Sicherung sowie der Reinigung der Fahrbahn. (Jens Kleinert)