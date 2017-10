Sachbeschädigung in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Sankt Augustin mit einer Teerähnlichen Flüssigkeit übergossen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.10.2017

Eine Sankt Augustinerin fand ihren rosafarbenen Chrysler in der Nacht zu Dienstag plötzlich schwarz wieder auf. Unbekannte Täter haben zwischen 23.15 Uhr und 1.20 Uhr den Wagen mit einer Teerähnlichen Flüssigkeit übergossen. Die Besitzerin hatte ihren Chrysler auf dem Parkplatz an der Siegstraße in Sankt Augustin abgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Zeugen können sich unter 02241 / 541 3321 melden.