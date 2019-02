Linie 66 war beeinträchtigt

In Hangelar kollidierte eine Stadtbahn mit einem Auto.

Hangelar. Eine Bahn der Linie 66 ist am Montagvormittag in Hangelar mit einem Auto kollidiert. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Strecke blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.02.2019

Wie die Polizei Siegburg auf GA-Anfrage mitteilte, ist es am Montagvormittag in Hangelar während Wartungsarbeiten an der Bahnstrecke der Linie 66 zu einem Unfall gekommen. Die Schranken waren für diese Zeit oben geblieben. Eine Stadtbahn ist daraufhin um 10.24 Uhr auf der Bruno-Werntgen-Straße mit einem Auto kollidiert. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme blieb die Bahnstrecke gesperrt. Fahrten in Richtung Siegburg gehen nur bis Vilich. Fahrten von Siegburg in Richtung Bonn gehen bis Sankt Augustin Markt. Zwischen Vilich und Sankt Augustin Zentrum ist ein Bahnersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.