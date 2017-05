Mietwagen in St. Augustin gestohlen

Sankt Augustin. Am Mittwochabend stellte eine Frau in der Johannesstraße in Sankt Augustin fest, dass ihr Mietwagen gestohlen wurde. Sie meldete den Diebstahl des Wagens bei der Polizei, die sofort die Ermittlungen aufnahm.

Von Laszlo Scheuch, 04.05.2017

Als eine 49-jährige Niederkasselerin am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf den Großraumparkplatz an der Johannesstraße in Sankt Augustin kam, stellte sie fest, dass der von ihr gemietete schwarze Audi A 1 verschwunden war.

Laut Polizeibericht hatte sie ihn dort gegen 13 Uhr geparkt. Die Beamten konnten vor Ort keinerlei Spuren feststellen, die auf einen gewaltsamen Diebstahl hinweisen. Die Fahndung nach dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen HH-XL 7261 im Wert von rund 16 000 Euro verlief bislang ergebnislos.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413321 entgegen.