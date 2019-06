Zwei Verletzte bei Unfall

Sankt Augustin. Am Donnerstagabend kam es in Sankt Augustin zu einem Unfall. Ein Auto fuhr auf einen stehenden Rettungswagen auf. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2019

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Arnold-Janssen-Straße in Sankt Augustin zu einem Unfall. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort fuhr ein 77-jähriger Autofahrer an einer roten Ampel auf einen Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes auf und prallte gegen das Trittbrett und die Türen des RTWs.

Die 21-jährige Fahrerin des Rettungswagens sowie der 39-jährige Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Auslaufende Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr Sankt Augustin bereinigt. Die Polizei führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.