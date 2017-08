Sankt Augustin. Ein Auto brannte am Donnerstagmorgen auf der A59 kurz vor der Ausfahrt Sankt Augustin. Autofahrer mussten auf mehreren Autobahnen viel Geduld aufbringen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2017

Kurz vor der Ausfahrt Sankt Augustin der A59 in Fahrtrichtung Köln hat ein Auto am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. Die Polizei vermutet, dass die Ölleitung defekt war und das Auto deswegen in Flammen aufging. Die drei Insassen konnten sich rechtzeitig retten, verletzt wurde niemand.

Da das Auto auf einem Standstreifen ausbrannte, wurde der Verkehr auf der A59 nicht behindert.

Jedoch gab es auf den umliegenden Autobahnen rund um Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstagmorgen zahlreiche Staus. Autofahrer mussten auf dem Weg zur Arbeit jede Menge Geduld mitbringen.

