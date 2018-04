Osterfest in Sankt Augustin

SANKT AUGUSTIN. Von Häschen bis zu den Alpakas: Am Ostersonntag haben viele Kinder die Gelegenheit genutzt, die Tiere auf der Scheibner Ranch in Sankt Augustin hautnah zu erleben. Rund 300 Besucher kamen.

Von Bianca Breuer, 03.04.2018

Trotz des schlechten Wetters war die Scheibner Ranch in Sankt Augustin am Ostersonntag gut besucht. Viele große und kleine Kinder nutzten die Gelegenheit, die Tiere der Ranch zu streicheln und mit ihnen zu spielen. Esel, Alpakas, Hühner und Ziegen freuten sich über den Besuch. Vor allem die „Osterhäschen“ waren bei den kleinen Gästen sehr beliebt. Mit etwas Geduld ließen sich die beiden braun-schwarz gemusterten Häschen sogar streicheln.

Wer sich austoben wollte, hatte auf der großen Hüpfburg die Gelegenheit dazu. Gegen den Hunger gab es Popcorn und Kuchen für die Besucher. Markus Scheibner, der Eigentümer der Ranch, ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, den Kindern als Osterhase verkleidet leckere Schokohäschen, bunte Eier und Blumen zu schenken. Und was hat den Kindern am meisten Spaß gemacht? „Auf jeden Fall das Ponyreiten“, erklärte Markus Scheibner. „Und dann natürlich die Fahrt mit unserer Bimmelbahn.“

300 Besucher auf der Ranch

Wer mochte, konnte mit dem grünen Bähnchen eine Runde um das Gelände drehen. Außerdem konnten die Kinder hier einiges über die Arbeit der Jugendfeuerwehr lernen. „Wir haben eine Kooperation mit der Jugendfeuerwehr Sankt Augustin-Mülldorf. Die Jungs und Mädels kommen immer zu unseren Veranstaltungen und ich komme mit den Ponys zu ihrem Feuerwehrfest“, erzählte Scheibner.

Etwa 300 Besucher waren an diesem Tag auf der Ranch zu Gast. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, viele Fragen zu den Tieren zu stellen. Wie alt ist der Esel? Und wie alt können die werden? Wie alt werden Ponys? Markus Scheibner freute sich sehr über die Neugier und beantwortete alle Fragen ausführlich. Die Ranch ist sein Hobby. Hier gibt er nicht nur alten Tieren ein Zuhause, sondern auch Kindern die Möglichkeit, verschiedene Tiere besser kennenzulernen, um ihnen die Natur näherzubringen.