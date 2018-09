Schwerer Unfall in Sankt Augustin-Buisdorf

Der Kleinwagen soll von Hennef in Richtung Sankt Augustin Ort unterwegs gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei ist das Größere der beiden Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in den anderen Kleinwagen gefahren.

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Buisdorf.

Sankt Augustin. Teils schwer verletzt wurden am Samstagabend vier Personen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Nähe des Aldi-Zentrallagers in Buisdorf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.09.2018

Nach Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Sankt Augustiner mit seinem Audi auf der Hauptstraße in Richtung Sankt Augustin-Buisdorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in Höhe der Autobahnüberführung der A 560 zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte gegen die Leitplanke und wurde auf die Kreuzung zurückgeschleudert. Dabei drehte sich das Fahrzeug und stieß auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen des Gegenverkehrs mit der Rückseite frontal mit dem Skoda einer Sankt Augustinerin zusammen.

In dem zweiten Fahrzeug saßen neben der 30-jährigen Fahrerin noch zwei 36- und 38-jährige Frauen. Eine der drei Frauen wurde bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Auch die beiden anderen zogen sich schwere Verletzungen zu.

Eine Augenzeugin, die auch Ersthelferin des Unfalls war, erlitt einen Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden.

Tachonadel stand bei 160 Stundenkilometern

Laut Polizei stand die Tachonadel des Audis bei dem Aufprall bei 160 Stundenkilometern. Der Wagen hatte bei dem Unfall eine 110 Meter lange Schleuderspur hinterlassen.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt. 50 Feuerwehrleute, vier Rettungswagen, zwei Notärzte und mindestens zehn Polizisten waren im Einsatz. Das Kölner Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen, um die Driftspur zu untersuchen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet über die Autobahn in Hennef oder durch die Durchfahrt durch Sankt Augustin zu umgehen. Die Polizei betonte, dass die Ersthelfer vor Ort vorbildlich reagiert und die Unfallstelle abgesichert hätten.