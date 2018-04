Sankt Augustin. Der preisgekrönte Autor stellt seinen Roman „Unter der Drachenwand“ in der Hochschulbibliothek vor. In seinem Buch schreibt er über das Leben und Überleben im Zweiten Weltkrieg.

Von Nathalie Dreschke, 08.04.2018

Russland, 1944, der 24-jährige Soldat Veit Kolbe wird im Krieg durch Granatsplitter verwundet, körperlich und seelisch. Um sich zu erholen, verbringt er ein paar Monate am Mondsee unter der Drachenwand in Salzburg. Dort lernt er die beiden Frauen Magarete und Margot kennen. Alle drei haben im Krieg einen individuellen Verlust durchlebt und teilen die Hoffnung, in ein normales Leben zurückkehren zu können.

Das Schicksal und Verhalten der verschiedenen Charaktere verdeutlicht: „Was man im Leben versäumt, ist das Leben.“ So schreibt es der Autor Arno Geiger, der am Dienstag, 10. April, ab 19.30 Uhr mit seinem neuen Roman „Unter der Drachenwand“ zu „Gast auf dem Sofa“ in der Bibliothek der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Granthamallee 20 in Sankt Augustin, ist.

Das Buch: Arno Geiger schreibt in seinem Buch über das Leben und Überleben im Zweiten Weltkrieg und wie sich in schweren Zeiten Liebe findet. Der starke Überlebenswille Veit Kolbes während seiner Panikattacken und der Schmerzen durch seine Kriegsverletzung zeigen, dass „es nichts Besseres geben kann, als am Leben zu bleiben“. Aber auch die Selbstzweifel und Depressionen nach der Rückkehr eines überlebenden Soldaten werden thematisiert. Veit Kolbe leidet besonders unter dem krankheitsbedingten Tod seiner Schwester Hilde, die noch viele Pläne hatte.

„Hilde konnte leben und musste sterben. Ich, der leben darf, weiß damit nichts anzufangen“, heißt es zu Beginn des Buches. Seine verpasste Lebenszeit wird ihm durch seine Einsamkeit und der Distanz zu seinen Eltern mit einem Schlag bewusst. Margot aus Darmstadt ist frisch verheiratet mit einem Soldaten aus Linz und Mutter eines Säuglings. Sie bewohnt das Zimmer neben Veit.

Die dünnen Wände machen aus Fremden Freunde und aus Freunden Liebende. „Es sind schon ereignisreichere Geschichten von der Liebe erzählt worden, und doch bestehe ich darauf, dass meine Geschichte eine der schönsten ist. Nimm es oder lass es“, schreibt Kolbe in seinem Tagebuch.

Die Korrespondenz während des Aufenthaltes im Lager am Mondsee, Kinderlandverschickung, Kinderbriefe, Elternbriefe und Behördenbriefe bilden die Grundlage des Buches. Besonders die Briefe kommen an vielen Stellen des Buches deutlich zum Vorschein. Ganze Kapitel in teils „gesprochener Sprache“ schildern das Leben und die versuchte Flucht einer jüdischen Familie aus Wien, womit auch dieses Schicksal repräsentativ Platz in Geigers Roman findet.

Der Autor: Arno Geiger ist 1968 geboren und lebt in Wolfurt und Wien. Er studierte Deutsche Philologie, Alte Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck und Wien und wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem den Deutschen Buchpreis, den Hebel-Preis, den Hölderlin-Preis, den Literaturpreis der Adenauer-Stiftung undzuletzt 2017 den Alemannischen Literaturpreis.

Das meint der GA: Die facettenreichen Charaktere, die verschiedenen Schicksale und die individuelle Schreibweise für jede Figur lassen den Leser tief in die Geschichte eintauchen.

Die Lesung: Wer die Lesung besuchen will, hat dazu am Dienstag, 10. April, Gelegenheit. Ab 19.30 Uhr ist Arno Geiger zu „Gast auf dem Sofa“ in der Bibliothek der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Granthamallee 20 in Sankt Augustin. Karten kosten zehn, ermäßigt sechs Euro und können unter 0 22 41/86 56 80 reserviert werden. Im Vorverkauf sind sie in der Bücherstube Sankt Augustin, Alte Heerstraße 60, in der Hochschul- und Kreisbibliothek in Rheinbach, Von-Liebig-Straße 20, und in Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, zu haben.