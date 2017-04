Bauarbeiten auf der A 560

Sankt Augustin. Am Wochenende kommt es zu Engpässen auf der Autobahn 560. Nur ein Fahrstreifen steht zur Verfügung. Im Bereich der Anschlussstelle Sankt Augustin werden Markierungsarbeiten durchgeführt.

19.04.2017

Wegen Markierungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Sankt Augustin kommt es dort am Wochenende zu Engpässen auf der A 560.

Am Samstag (22.4.) steht von 8 Uhr bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Bonn nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, am Sonntag (23.4.) ist im gleichen Zeitrahmen in Fahrtrichtung Hennef nur ein Fahrstreifen frei. (ga)