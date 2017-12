Begegnungen mit "Neuen Nachbarn"

Sankt Augustin. Jamal näht Topflappen, Munir besucht einen Kursus in Kampfkunst an der Uni Köln . Die beiden sind offenbar angekommen in ihrer neuen Heimat. Davon erzählen sie in einem Workshop der Aktion „Neue Nachbarn“ der katholischen Seelsorge zum Thema "Angekommen in Deutschland". Mit Alt-Sankt Augustiner diskutieren dabei Flüchtlinge, wie es mit der Integration klappt und wo es noch Probleme gibt.

Von Marie-Theres Demmer, 04.12.2017

Alle sieben Gruppentische im Saal des Pfarrheims der katholischen Kirche in Sankt Augustin-Mülldorf sind voll besetzt. Auf den Tischen liegen weiße Plakate. Mit rotem Stift schreibt der 22-jährige Munir Kalaji an Tisch eins das Wort „Freizeit“ auf das Papier. „Ich habe einen Kampfkunstkursus des Sportangebots der Universität Köln belegt und besuche jeden Freitag das internationale Café in Sankt Augustin“, erzählt der gebürtige Syrer. „Was macht ihr in eurer Freizeit?“, fragt Kalaji auf Arabisch. Stolz zeigt Jamal Kalo ein Foto seiner selbst genähten Topflappen. Zudem besuche der gelernte Schneider ebenfalls das Internationale Café.

Auf Einladung der Aktion „Neue Nachbarn“ der katholischen Seelsorge sind Alt-Sankt Augustiner und Flüchtlinge am Samstagnachmittag zu einem World-Café zusammengekommen, um zu diskutieren, was in der Integration der Geflüchteten in Sankt Augustin schon gut klappt und wo es noch Probleme gibt. Anhand eines Fragebogens mit den Themen Beruf und Schule, Familie, Alltag und Freizeit werden verschiedene Bereiche des Lebens fokussiert. „Das Freizeitangebot scheint schon gut zu laufen“, freut sich der ehrenamtliche Mitarbeiter der Aktion, Martin Balzer. Sollten sich in den Gesprächen Probleme oder offene Fragen ergeben, sollen diese Anliegen an Ehrenamtliche oder an die offiziellen Stellen übermittelt werden, so Balzer.

Weiter geht es mit dem Thema „Familie“. Der 32-jährige Mohammand Allam ist alleine nach Deutschland gekommen. Nun möchte er seine Frau, die mit zwei kleinen Kindern in der Türkei festsitzt, und seine Mutter, die sich mit einem weiteren Sohn in Athen aufhält, nach Deutschland holen. „Meine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland ist auf ein Jahr beschränkt, deswegen ist ein Familiennachzug schwierig“, sagt Allam.

Bei Jamal Kalo hat es besser geklappt. Der Syrer und seine Familie leben bereits seit 2015 in Deutschland. Er wohnt mit seiner Frau und zwei seiner vier Kinder in einer Sozialwohnung in Sankt Augustin. Die anderen beiden Kinder sind bereits ausgezogen. Die beiden Jüngeren gehen noch in die Schule, die Älteren sind schon verheiratet und haben selbst Kinder. „Meine Kinder haben sich sehr gut in Deutschland integriert. Mein Sohn hat auch eine deutsche Frau geheiratet“, sagt Kalo. Beim Lernen der deutschen Sprache habe die Familie vor allem von Nachbarn und Freunden Hilfe erhalten. Auch der Integrationskursus sei sehr hilfreich gewesen. Im Anschluss an die Tischgespräche präsentieren die Gruppen ihre Plakate dem Plenum.

Die Aktion „Neue Nachbarn“ veranstaltet in sechs- bis achtwöchigen Abständen Begegnungsnachmittage für Geflüchtete. Der nächste Termin soll Anfang Februar, in der Karnevalszeit, stattfinden.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.katholisch-sankt-augustin.de