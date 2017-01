Amtseinführung im Evangelischer Kirchenkreis An Rhein und Sieg

23.01.2017 Sankt Augustin. Ihre Wahl liegt schon ein paar Wochen zurück, seit Samstag ist Pfarrerin Almut van Niekerk nun offiziell Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises an Rhein und Sieg. Das Amt sieht sie als große Verantwortung an.

Der Evangelische Kirchenkreis an Rhein und Sieg hat seit Samstag eine Superintendentin: In einem feierlichen Gottesdienst wurde Pfarrerin Almut van Niekerk im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in ihr neues Amt eingeführt. Sie ist Nachfolgerin von Superintendent Reinhard Bartha, der sich Anfang 2017 in den Ruhestand verabschiedet hat. Kaum im neuen, leitenden geistlichen Amt schritt van Niekerk im Gottesdienst zur ersten offiziellen Amtshandlung. Sie übernahm die Einführung von drei Theologen in den Vorstand ihres Kirchenkreises: Der Seelscheider Pfarrer Carsten Schleef ist Assessor und erster Stellvertreter der Superintendentin, Peter Gottke, Pfarrer und Seelsorger am Berufskolleg in Hennef hat das Amt des Skribas inne, und Pfarrer Stefan Bergner aus Ägidienberg ist sein Stellvertreter.

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, leitete van Niekerks Amtseinführung und richtete dabei auch das Wort an die Gottesdienstbesucher: „Im Kirchenkreis gibt es keine Herrschaft der Ämter, trotzdem ist er kein leitungsfreier Raum. In die Leitungsaufgabe führen wir heute Almut van Nierkerk ein.“ Rekowski nahm sich die Zeit, die Aufgaben einer Superintendentin näher zu erklären. Ein wichtiges Instrument sei die Kommunikation. Sie müsse Positionen der Kirche verständlich machen und Menschen und Themen zusammen bringen, so der Präses. „Tue Deinen Dienst mit Liebe und Treue“, gab er Almut van Nierkerk mit auf den Weg. Die 49-Jährige bekleidet in den nächsten acht Jahren das höchste Amt innerhalb des Evangelischen Kirchenkreises an Rhein und Sieg, der den rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, Beuel sowie angrenzende Gemeinden umfasst. Sie ist Dienstvorgesetzte für die Pfarrer sowie alle weiteren Mitarbeiter ihres Kirchenkreises. Sie leitet die Kreissynode, das regionale Kirchenparlament, und ist Vorsitzende des Kreissynodalvorstands.

Gegensätze überwinden

Nachdem die neue Superintendentin ihr neues Amt übernommen hatte, betete die Gemeinde gemeinsam: Almut van Niekerk solle die leitende Position gut ausüben, Klarheit haben und Gegensätze überwinden. Nachdem die Superintendentin die drei Theologen Carsten Schleef, Peter Gottke und Stefan Bergner in ihre Ämter eingeführt hatte, hielt sie mit ihren neuen Kollegen eine gemeinsame Predigt. Die vier Geistlichen predigten jeweils zwischen den Strophen eines Kirchenliedes, das die Gemeinde sang. Jeder Geistliche sprach dabei ein anderes Thema an. Van Niekerk dachte in ihrer Predigt über ihr neues Amt nach.

Sie habe jetzt für die kommenden acht Jahre das letzte Wort im Kirchenkreis. „Diese Tatsache löst in mir gemischte Gefühle aus: Das letzte Wort stößt nicht immer auf Begeisterung, es kann nerven, aber auch entlasten“, sagte die Superintendentin. Sie sei bereit für diese Verantwortung, versicherte sie.

Almut van Niekerk wollte schon als Jugendliche Theologie studieren. In Bonn und Heidelberg studierte sie schließlich Theologie und Diakoniewissenschaften. Als Superintendentin ist sie auch Vorstandsvorsitzende des kreiskirchlichen Diakonischen Werkes und leitet den Ausschuss „Kirche weltweit“. Seit 1999 ist sie Pfarrerin der Gemeinde Sankt Augustin Niederpleis und Mülldorf. Ab 2011 war sie stellvertretende Superintendentin. (Sofia Grillo)