Unfall in Sankt Augustin-Menden

Zuerst rammte das Unfallauto diesen Kombi am Straßenrand.

Sankt Augustin. Zwei geparkte Fahrzeuge und eine Steinmauer hat am späten Abend des Rosenmontags ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in Menden auf der Siegburger Straße gerammt. Ein gleichaltriger Beifahrer im Fahrzeug des stark alkoholisierten Mannes musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Jens Kleinert, 28.02.2017

Wie ein Polizeibeamter am Unfallort erklärte, hatte der 25-Jährige gegen 22.40 Uhr die Siegburger Straße aus Richtung der Einsteinstraße kommend befahren. In Höhe der Hausnummer 12 rammte der Ford Fiesta dann zunächst ein geparktes Fahrzeug am rechten Straßenrand, das durch den Zusammenstoß wiederum auf ein anderes Auto aufgeschoben wurde.

Einige Meter weiter, so der Polizist, sei der Wagen der beiden Männer dann erneut nach links von der Straße abgekommen und in Höhe der Hausnummer 6 gegen die Betonmauer geprallt. Entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung kam der Unfallwagen schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Während der Beifahrer des Mannes schwere Verletzungen erlitt, kam der 25-Jährige laut Polizei nahezu unversehrt davon. Da ein Atem-Alkoholtest bei ihm einen Wert oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit ergeben habe, sei sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durch einen Arzt angeordnet worden.

Feuerwehrleute aus Menden halfen beim Ausleuchten sowie Reinigen der Unfallstelle. Die Siegburger Straße war bis um Mitternacht gesperrt.