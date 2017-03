Personalentscheidung in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Ali Dogan soll Dezernent und Zweiter Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin werden. Darauf haben sich die fünf Fraktionen SPD, FDP, Grüne, Aufbruch und Die Linke, die gemeinsam über die Stimmenmehrheit im Stadtrat verfügen, geeinigt.

Von Thomas Heinemann, 09.03.2017

Am kommenden Mittwoch werden sie den 34-jährigen Königswinterer im Rat als Nachfolger von Marcus Lübken zur Abstimmung vorschlagen. Lübken, dem die fünf Fraktionen unisono für seine Arbeit dankten, wird zum 1. Juli in die Geschäftsführung der städtischen Wasserversorgungsgesellschaft (WVG) wechseln. Wie berichtet, soll diese gemeinsam mit der städtischen Energieversorgungsgesellschaft, deren Geschäftsführer Lübken bereits ist, zu den neuen Stadtwerken entwickelt werden.

Ali Dogan – das weiche „g“ wird nicht mitgesprochen – ist der Wunschkandidat der fünf Mehrheitsfraktionen. Die CDU wird keinen Gegenkandidaten aufstellen, wie der Fraktionsvorsitzende Georg Schell auf Nachfrage bestätigte: Eine mögliche Kandidatin wollte durch eine öffentliche und womöglich chancenlose Bewerbung ihr Anstellungsverhältnis nicht gefährden, sagte Schell. Ob Ali Dogan, wie bei der Wiederwahl Lübkens geschehen, einstimmig vom Rat angenommen wird, ist ungewiss: Die CDU, die im Oktober 2016 vom Antrag der fünf Fraktionen zum Wechsel Lübkens überrascht worden war, hat die Besetzung des WVG-Postens per Ausschreibung gefordert. Bei der abschließenden Abstimmung am 7. Dezember 2016 im Rat hatte die CDU die Sitzung verlassen – „das einmalige Verlassen war notwendig, weil die Rechtslage unklar war. Die jetzige Abstimmung ist etwas ganz anderes, und ich sehe keinen Grund, warum wir der Abstimmung fernbleiben sollten. Das wäre auch undemokratisch“, so Schell.

Auf den Kandidaten Dogan wartet nicht nur eine spannende Abstimmung, sondern sehr wahrscheinlich bald ein umfangreiches Aufgabenfeld, das Bürgermeister Klaus Schumacher gerne mit „von der Wiege bis zur Bahre“ beschreibt: Dem Dezernat III sind der Fachbereich Ordnung mit Ordnungsamt, Feuer- und Bevölkerungsschutz, Bürgerservice und Standesamt, der Fachbereich Kultur- und Sport, der Fachbereich Soziales und Wohnen unter anderem mit Migranten- und Pflegeberatung sowie der gesamte Fachbereich Kinder, Jugend und Schule zugeordnet.

Aufgaben, für die Dogan bestens geeignet sei, betonten die fünf Fraktionsvorsitzenden von SPD, FDP, Grüne, Aufbruch und Die Linke bei der Vorstellung ihres Wunschkandidaten am Dienstagabend. 23 Bewerber hatten sich auf die Ausschreibung beworben, bei neun Bewerbern reichten die Qualifikationen nicht aus. „Für uns war klar, dass Ali Dogan der weitaus beste Bewerber war – auch durch seine offene Art und seine innovativen Ideen und Antworten auf unsere Fragen“, resümierte die FDP-Fraktionsvorsitzende Stephanie Jung. Auch Grünen-Chef Martin Metz betont Dogans Fähigkeiten, „Menschen an einen Tisch zu bringen und Prozesse zu organisieren. Und das brauchen wir in Sankt Augustin. Ich weiß aber auch: Große Hoffnungen sind große Erwartungen.“

Für Aufbruch-Chef Wolfgang Köhler ist der Kandidat der Richtige, um neues Vertrauen zwischen Verwaltung und Stadtrat aufzubauen: „Das wird auch ein Befreiungsschlag für den Verwaltungsvorstand werden.“ Linken-Fraktionssprecher Krishna Koculan sieht Dogan darüber hinaus als inspirierendes Beispiel gelungener Integration. „Es geht ein Marathonläufer an den Start, der seinen Aufgaben in vielen Disziplinen gewachsen ist,“ resümierte SPD-Fraktionschef Marc Knülle, „und ich freue mich, dass wir mit den anderen Fraktionen in der Sache zu einer sehr guten Entscheidung gekommen sind.“

Nicht nur durch seine Vita werde er die Aufgabenbereiche sehr gut abdecken, sagte Ali Dogan bei seiner Vorstellung am Dienstag: „Auch aufgrund meiner Überzeugungen glaube ich, hier sehr gute Arbeit leisten zu können. Denn Erfahrung ist für das Amt wichtig, aber auch die Überzeugung für die Themenfelder.“ Der Kandidat hat seine Hausaufgaben gemacht, kennt die aktuellen Herausforderungen im Dezernat und Dauerbrenner-Themen im Stadtleben Sankt Augustins gut. Seine Arbeit in der Bundesagentur für Arbeit habe ihm eine neue Sicht auf Führung gegeben, die er in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, der Belegschaft und der Politik transportieren werde, kündigte Dogan an. Und ergänzte: „Natürlich mit der Politik in Gänze.“