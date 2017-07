Zirkusprojektwoche

SANKT AUGUSTIN. Clowns und Akrobaten konnten bei ihrer Vorstellung zeigen, was sie in der Projektwoche vom Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg gelernt haben.

Von Bianca Breuer, 23.07.2017

Der Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde in Sankt Augustin war an diesem Nachmittag bis auf den letzten Platz besetzt. Stolze Eltern, Großeltern und Geschwister warteten gespannt auf den Beginn der Vorstellung. Hinter dem Vorhang herrschte hektischer Betrieb. 45 Jungen und Mädchen haben die gesamte Woche geprobt, um eine tolle Zirkusshow auf die Beine zu stellen. Und dann geht es auch schon los. Und zwar mit einer riesigen, menschlichen Pyramide.

„Bei der Riesenpyramide lernen die Kinder vor allem, sich gegenseitig zu helfen“, erklärte Ingo Scharnbacher, Leiter des Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg. Er veranstaltet diese Ferienaktion bereits zum zwölften Mal mit den Kindern. Er hat gemeinsam mit sechs jugendlichen Helfern und den kleinen Künstlern ein spannendes Programm auf die Beine gestellt, bei dem Kinder mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten.

Am Montag und Dienstag dürfen die Kinder alles ausprobieren“, sagte er weiter. „So können sie gucken, was ihnen am meisten Spaß macht. Dann dürfen sie ihre Wünsche äußern und so werden die entsprechenden Nummern zusammengestellt.“

Berührungsängste mit den großen und kleinen Geräten kennen die Kinder nicht. „Viele sind sogar Wiederholungstäter und machen schon seit einigen Jahren hier mit“, so Scharnbacher weiter, während er sich um den Bühnenablauf kümmerte. Mystische Klänge erfüllten den Saal. Glasscherben und ein Nagelbett wurden auf die Bühne getragen, gefolgt von acht mutigen Fakiren, die sich ohne zu zögern auf den spitzen Untergrund. Das Publikum war begeistert. Dann folgten die Zauberer in fliegenden Sternenumhängen. Zwei junge Magier zauberten aus einem Bonbon eine ganze Schale voller Gummibärchen, die sie dann - wie im Karneval - im Publikum verteilten. Vor allem die kleinen Besucher freuten sich über die unverhofften Süßigkeiten. Durch das Programm führten Amalia, Hannah, Clara und Merle mit lockeren Sprüchen und viel Witz. Das Publikum war von jeder einzelnen Nummer begeistert und spendete lauten und langanhaltenden Applaus. Und auch die großen und kleinen Zirkuskünstler waren glücklich und zufrieden. Am Ende gab es ein großes Buffet, an dem sich Artisten und Zuschauer stärken konnten.