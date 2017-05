Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin

Am Rhein-Sieg-Gymnasium muss das Mathemathik-Abitur in Teilen wiederholt werden.

SANKT AUGUSTIN. Eine Abiturklausur in Mathematik muss am Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG) in Sankt Augustin in Teilen wiederholt werden. Der Hintergrund: Auf einem Aufgabenblatt waren laut Schulleiterin Birgit Fels zwei kleine Hilfslinien eingezeichnet.

Wie Fels erklärte, bestünden die Mathe-Abiturklausuren aus zwei Teilen: einem mit und einem ohne Hilfsmittel. Für beide gebe es separate Aufgaben. Für den Teil mit Hilfsmitteln sei bei einem Kurs aus Versehen nicht die Originalvorlage kopiert worden, sondern das Blatt, auf dem ein Lehrer die Aufgaben durchgerechnet habe, um Aufgaben auszuwählen. Der Lehrer habe das Blatt aber nicht kopiert.

„Es ist erst nach der Klausur aufgefallen“, sagte Fels. Die Schule habe sich dann an die Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Köln gewandt. Sie habe mitgeteilt, dass dieser Teil der Klausur nachgeschrieben werden müsse. Die Bezirksregierung teilte auf GA-Nachfrage mit, dass sie Kenntnis von Unregelmäßigkeiten erhalten habe und die Klausur neu geschrieben werden müsse.

Das RSG hat die betroffenen Schüler am Freitag informiert. „Wir haben uns in aller Form bei den Schülern entschuldigt“, so Fels. Der Teil der Klausur soll nun am offiziellen Nachschreibetermin wiederholt werden.