Großeinsatz der Feuerwehr

In Hangelar hat es am Dienstag gebrannt.

Hangelar. Bei einem Feuer in einem Haus in Sankt Augustin ist am Dienstagvormittag ein 92 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Mit insgesamt 55 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag um 10.40 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Lohrbergstraße in Sankt Augustin-Hangelar ausgerückt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits komplett verqualmt, das Wohnzimmer im Erdgeschoss stand in Flammen. Mit mehreren Trupps begann die Feuerwehr das Feuer zu bekämpfen.

Da eine Person als vermisst gemeldet wurde, stießen vier Trupps der Feuerwehr mit Atemschutzmasken in das Haus vor und durchsuchten das gesamte Gebäude. Im Wohnzimmer fanden die Einsatzkräfte schließlich einen 92 Jahre alten Mann, der bei dem Feuer ums Leben gekommen ist. Weitere Personen befanden sich nicht mehr in dem Gebäude.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Die Beamten haben die Ermittlungen zur genauen Todesursache des Mannes aufgenommen. Auch die Ursache für das Feuer wird nun ermittelt.

Bei dem Brand wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt. Neben den Wagen der Feuerwehr waren noch drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Bei der Alarmierung am Vormittag wurde auch Sirenenalarm in Sankt Augustin ausgelöst.