Beifahrerin leicht verletzt

Sankt Augustin. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall in Sankt Augustin. Dabei fuhr ein 91-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in die Scheibe einer Apotheke. Seine Beifahrerin wurde dabei verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2018

Bei einem Unfall in Sankt Augustin am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr ist eine 63-Jährige verletzt worden. Ein 91-jähriger Autofahrer war auf einem Parkplatz an der "Alte Heerstraße" in die Scheibe einer Apotheke gefahren, die 63-Jährige saß auf dem Beifahrersitz. "Der Fahrer sagte mir nach dem Unfall, dass er von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht war", berichtet ein Augenzeuge. Trotz angezogener Handbremse war der Automatikwagen mit Wucht losgefahren und gegen die Scheibe gefahren.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Beifahrerin, diese habe über Schmerzen im Gurt-, Brust- und Rückenbereich geklagt. Außerdem stellten sie den noch laufenden Motor des Autos ab. In der Apotheke wurde niemand verletzt. Die 63-Jährige wurde dann von Rettungssanitätern behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, der 91-jährige Autofahrer von der Polizei vernommen.

Das Auto sowie die Schaufensterscheibe wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.