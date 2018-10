Spur der Verwüstung hinterlassen

Sankt Augustin. Eine Spur der Verwüstung hat am Samstagmittag eine Seniorin hinterlassen, als sie mit ihrem Auto in Sankt Augustin in einen Tankstellenshop raste. Wie die 79-Jährige nach dem Unfall reagierte, überraschte auch die Polizisten vor Ort.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 06.10.2018

Erst hörte er einen lauten Knall und dann kam der Audi auch schon mitten durch seinen Tankstellen-Shop gerast: Noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen ist ein Mitarbeiter einer Tankstelle an der Hennefer Straße in Sankt Augustin, als am Samstagmittag plötzlich ein A3 die Frontscheibe des Shops durchbrach, einmal komplett durch das Geschäft raste und schließlich vor den Getränkekühlschränken zum Stehen kam.

Am Steuer saß eine 79-Jährige, die bei der Anfahrt zu der Tankstelle offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hatte und so die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte - und dabei wahrlich eine Spur der Verwüstung hinterließ.

Seniorin rast in Tankstellen-Shop in Sankt Augustin Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Mit erhöhter Geschwindigkeit durchbrach die Dame mit ihrem Wagen zunächst die Frontscheibe des Shops und raste dann durch einen Glaskasten, in dem das Bistro der Tankstelle untergebracht ist. Auch ein dahinter platzierter Pfandautomat konnte die Irrfahrt der Frau nicht stoppen: Mit voller Wucht raste die Rentnerin mit ihrem Audi dagegen und katapultierte den Automat einmal quer durch den Shop. Anschließend mussten eine Getränkebox in Form einer riesigen Energydrinkdose samt etlicher Dosen sowie ein Ständer mit Grußkarten dran glauben, bevor die Fahrt schließlich vor der Kühlschrankwand auf der anderen Seite des Shops ihr Ende fand.

Seniorin geht nach Crash seelenruhig weiter einkaufen

Die 79-jährige Sankt Augustinerin wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt - und zeigte sich von ihrer Irrfahrt nur wenig beeindruckt. Denn nach erfolgter Unfallaufnahme nahm sich die Seniorin ein Taxi, um - wie sie den anwesenden Polizisten erklärte - ihren Wochenend-Einkauf fortsetzen zu können.

Glücklicherweise hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur der Mitarbeiter der Tankstelle und ein Kunde, der gerade an der Kasse bezahlte, in dem Shop befunden. Beide blieben ebenfalls unverletzt.

Laut Polizei entstand bei der Irrfahrt ein erheblicher Sachschaden an und in dem Tankstellenshop. Der Betrieb muss nun erst einmal ruhen, bis das Chaos beseitigt ist. Ein bereits verständigter Notdienst soll jedoch möglichst schnell die Glasscheiben erneuern.

Das Auto der älteren Dame wurde bei dem Unfall zwar ebenfalls beschädigt, ist jedoch noch fahrtüchtig. Dennoch wurde es auf Wunsch der Fahrerin abgeschleppt.

Wie die Polizei mitteilte, erfolgt seitens der eingesetzten Polizeibeamten eine Meldung an das zuständige Straßenverkehrsamt.