Unfall in Sankt Augustin

In Sankt Augustin verliert ein 66-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Sankt Augustin. Am Donnerstagvormittag hat ein 66-jähriger Mann während eines Abbiegevorgangs die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Laternenmast gefahren. Er und seine 80-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

Ein 66-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag mit seinem Auto gegen einen Laternenmast gefahren. Seine 80-jährige Beifahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls verursacht wurde.

Der ältere Mann wollte in Sankt Augustin von der Hennefer Straße in den Zedernweg abbiegen. In der Kurve verlor er dann die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der augenscheinlich unverletzte 66-jährige Fahrer und seine leicht verletzte Beifahrerin wurden an der Unfallstelle versorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Das Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden, so die Polizei.