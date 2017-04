Rudolf G. in Siegburg aufgefunden

Sankt Augustin. Der seit dem 31.03.2017 vermisste Rudolf G. aus Sankt Augustin-Hangelar wurde am Dienstag in Siegburg aufgefunden. Der 62-Jährige war seit Freitag verschwunden.

03.04.2017

Einer Zeugin war der 62-Jährige am Krankenhaus in der Ringstraße aufgefallen. Sie habe die Polizei allerdings erst später informiert, als sie erfuhr, dass der Mann vermisst wird. Der Sankt Augustiner wurde dann in der Krankenhauskapelle gefunden, so die Polizei.

Er war körperlich wohlauf, aber desorientiert. Er wird derzeit ärztlich behandelt. Wie er die letzten Tage verbracht hat, ist noch unklar.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem seit Freitag vermissten Rudolf G. aus Sankt Augustin-Hangelar. Der Mann leidet nach Angaben der Polizei an kardiologischen und neurologischen Erkrankungen und hat am Freitagvormittag die Wohnung, in der er zusammen mit seiner Ehefrau lebt, unbemerkt verlassen. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Da er seine benötigten Medikamente nicht bei sich hat, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Rudolf G. sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise auf eine Straftat hatet die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Die Beamten führten Suchmaßnahmen durch, auch Mantrailer-Suchhunde wurden eingesetzt.