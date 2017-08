Stadtalarm in Sankt Augustin

Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Sankt Augustin. Am Sonntagabend löste die Feuerwehr in Sankt Augustin einen Stadtalarm aus. Im Sägewerk in Menden war ein Feuer ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2017

Ein Großalarm in Sankt Augustin rief die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zum Sägewerk nach Menden. Autofahrer hatten einen Feuerschein gesehen und direkt die Feuerwehr alarmiert.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Holzstapel aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Nach Angaben der Feuerwehr sind rund 200 Kubikmeter Holzstapel in Brand geraten, etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sankt Augustin sowie von den Standorten Mülldorf, Menden, Meindorf und Hangelar sind unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur ausgrückt.

Die Feuerwehr brachte vier C-Rohre sowie ein Wenderohr über die Drehleiter in Stellung, um die Flammen zu bekämpfen. Zuvor musste eine Löschwasserversorgung aufgebaut werden, um ausreichend Wasser bis in die hinterste Ecke des Sägewerks, wo der Brand ausgebrochen ist, herzustellen.

Feuer im Sägewerk in Menden Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Heinemann Am Sägewerk in Menden ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Ein Mitarbeiter der Firma unterstützte die Feuerwehr mit einem Gabelstapler, um die brennenden Holzstapel auseinander zu heben, damit die Feuerwehr möglichst schnell an den Brandherd und die Glutnester herankam, ehe sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Zur Schadenhöhe oder Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa halb vier an.