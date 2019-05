Suche der Polizei

Sankt Augustin. Die seit dem 30. April vermisste 54-jährige Stephanie W. aus Sankt Augustin wurde am Samstag wohlbehalten aufgefunden. Die kroatische Polizei traf sie in Zagrep an. Die Sankt Augustinerin wurde vorläufig in eine soziale Betreuungseinrichtung gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2019

Seit dem 30. April wurde die 54-jährige Stephanie W. aus Sankt Augustin-Hangelar vermisst. Sie hatte ihre Wohnung verlassen und ihre Wohnungsschlüssel im Briefkasten eines Nachbarn hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, leidet sie an einer psychischen Erkrankung.

Am Samstag wurde die 54-Jährige wohlbehalten aufgefunden. Die kroatische Polizei traf sie in Zagrep an. Die Sankt Augustinerin wurde vorläufig in eine soziale Betreuungseinrichtung gebracht.