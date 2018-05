Nachgebautes Sturmgewehr AK47

Sankt Augustin. Gleich mehrere Notrufe sind gegen 13 Uhr am Donnerstag bei der Polizei eingegangen. Alle meldeten einen Mann, der mit einem Sturmgewehr in Sankt Augustin Hangelar rumlief.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2018

Nach dem Eingang von einigen Notrufen gegen 13 Uhr am Donnerstag wurden mehrere Einsatzfahrzeuge nach Sankt Augustin Hangelar geschickt. Nach Angabe der Polizei meldeten die Bürger einen Mann, der mit einem Sturmgewehr in der Hand rumlief. Die Beamten trafen den 32-jährigen Bonner im Bereich der Udetstraße an. In der Hand hatte der Mann ein Sturmgewehr "AK47".

Als der Bonner die Polizisten erblickte, legte er das Gewehr ab und kam ihnen mit erhobenen Händen entgegen. Auch der Aufforderung sich auf den Boden zu legen kam der Mann nach. Beim genaueren Betrachten des Gewehrs stellten die Beamten fest, dass es sich nicht um ein echtes Gewehr, sondern um ein Nachbau handelte.

Die Polizisten durchsuchten den 32-Jährigen, fanden aber keine weiteren Waffen. Der Mann war offensichtlich alkoholisiert und erzählte den Beamten, dass er mit der Waffe auf dem Weg zu seinem Freund nach Hennef war. Um nach Hennef zu kommen, wollte der Mann samt nachgebautem Gewehr in eine Bahn der Linie S66 steigen.

Die Polizisten legten eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz vor, da es sich bei dem Gewehr um eine sogenannte "Anscheinswaffe" handelt, die nicht in der Öffentlichkeit geführt werden darf. Das Gewehr wurde sichergestellt und der 32-Jährige fuhr ohne Waffe zu seinem Freund nach Hennef.