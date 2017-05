Ronald McDonald-Haus feiert Jubiläum

Schneiden die Geburtstagstorte an: (von links) Rolf Kreiner, Eckart von Hirschhausen, Micha Wirtz, Adrian Köstler und Henry Maske.

Sankt Augustin. 22 Ronald McDonald-Häuser bieten Familien von schwer kranken Kindern bundesweit kliniknahe Unterkunftsmöglichkeiten. Mitarbeiter der Stiftung feiern den runden Geburtstag in Sankt Augustin mit Henry Maske und Eckart von Hirschhausen.

Von Jill Mylonas, 13.05.2017

Seit 30 Jahren unterstützt die McDonald's Kinderhilfe Familien, deren schwer kranke Kinder in Spezialkliniken behandelt werden. Den runden Geburtstag feierte die Stiftung am Donnerstag im Ronald McDonald-Haus in Sankt Augustin mit Schirmherr Eckart von Hirschhausen, der durch die Veranstaltung führte.

„In bundesweit 22 Ronald McDonald-Häusern bieten wir Familien kliniknahe Unterkunftsmöglichkeiten auf Zeit“, sagte Geschäftsführer der Kinderhilfe, Rolf Kreiner. „Direkt in den Kliniken gibt es außerdem sechs Ronald McDonald-Oasen als Rückzugsmöglichkeiten.“ Wenn ein Kind erkrankt ist, sei die ganze Familie betroffen.

„Wo bleiben die Eltern und Geschwister während der Behandlung oder nach der Besuchszeit? Damit sie nicht auf kalten Fluren warten müssen, haben wir die Oasen eingerichtet“, so Kreiner. Es sei sehr wichtig, dass die Eltern ihren kranken Kindern zur Seite stehen.

Krankenhaus kein guter Ort für kranke Menschen

Zu diesem Thema hat die Stiftung eine repräsentative Studie bei „Kantar Public“ in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse besprachen Claudia Greiner-Zwarg, Thorsten Orlikowsky, Micha Wirtz und Ulrich Schneekloth. „Wir haben Eltern gefragt, wie sich die kliniknahe Unterbringung auf die Gesundheit ihres Kindes auswirkt“, sagte Schneekloth, Abteilungsdirektor bei „Kantar Public“.

„Dass der Aufenthalt positiv für den Heilungsprozess des Kindes war, haben 93 Prozent der Eltern angegeben. Außerdem hatten 98 Prozent durch die Kliniknähe mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes.“ Darüber, dass ein Krankenhaus kein guter Ort für kranke Menschen ist, ist sich Micha Wirtz vom Vorstand der McDonald's Kinderhilfe sicher.

„Auf den Lärmpegel wird dort in der Regel keine Rücksicht genommen“, sagte er. „Die Studie hat ergeben, dass die betroffenen Eltern in den Ronald McDonald-Häusern einen besseren Schlaf haben. Hinzu kommt, dass der Aufenthalt hier kostenfrei ist und sie das finanziell entlastet.“

Familienzusammenhalt wächst durch Betreuung

Das Gefühl, dass die Familien in den Häusern zu Hause sind, solle vermittelt werden. „Hier gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen“, sagte Greiner-Zwarg, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift „Eltern family“. „Das ist therapeutisch wertvoll, denn dabei entstehen Gespräche. Die Betroffenen können sich austauschen.“

In der Uniklinik Aachen hat Thorsten Orlikowsky, Leiter der Sektion Neonatologie und Intensivmedizin, beobachtet, dass der Familienzusammenhalt wächst. „Es ist wichtig, dass wir die Familien vor, bei und nach dem Aufenthalt betreuen“, sagte er.

Anschließend an die Diskussion schnitt Hirschhausen gemeinsam mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Henry Maske eine fünfstöckige Torte an, die das Café Bonjour aus Siegburg gespendet hatte. „Sind wir jetzt miteinander verheiratet? Ich kenne das nur so“, sagte Hirschhausen zu Maske und beendete das offizielle Programm in seiner gewohnt humorvollen Art.