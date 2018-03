Nach Messerattacke

Bonn/Sankt Augustin. Nach einer Party in Sankt Augustin hatte der betrunkene Student einen 26-Jährigen im Streit schwer verletzt. Das Bonner Schwurgericht sah jedoch keine Tötungsabsicht und berücksichtigte die Reue des 21-Jährigen.

Von Ulrike Schödel, 27.03.2018

Die Geburtstagsparty war von Anfang an als Fest geplant, bei dem man sich volllaufen lassen wollte. Allein 36 Flaschen Wodka für rund 80 Studenten waren eingekauft worden, jeder brachte noch Getränke mit. So auch der 21-jährige Student. Acht Stunden später hat er auf dem Heimweg – es war der 19. März 2017 – fast einen Kommilitonen getötet. Aber der 26-Jährige überlebte den lebensgefährlichen Messerstich in den Hals. Das Bonner Schwurgericht hat den Angeklagten am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Einen Tötungsversuch, wie ursprünglich angeklagt, haben die Richter nicht feststellen können.

„Eine schwierige Gemengelage“, nannte es Kammervorsitzender Josef Janßen in der Begründung. Denn nicht nur Täter und Opfer, sondern sämtliche Partygäste seien in der Nacht hochgradig alkoholisiert gewesen. Auch was zu dem Streit geführt habe, könne nur durch den Exzess erklärt werden: Antanzen, Knutschen oder auch Sexpartner suchen waren offenbar gewollt.

Das 26-jährige spätere Opfer hatte an diesem Abend versucht, einen Platz zu finden, um ungestört Sex mit einer jungen Studentin zu haben. Der Dachgarten des Studentenwohnheims schließlich schien ideal zu sein. Der Angeklagte jedoch, der an diesem Abend zuständig fürs Fotografieren der Partygäste war, stöberte das Pärchen auf, fotografierte und filmte die kompromittierende Szene.

Filmriss bei beiden Beteiligten

Darüber kam es später wohl zu „Nervereien, vielleicht auch Beleidigungen und Provokationen“. Und schließlich zu dem Kampf in der Gosse, an den sich beide nicht erinnern können. „Filmriss hier, Filmriss dort“, so Janßen. Laut Urteil war die Halsverletzung mit dem „Messerchen“ kein Versuch, jemanden zu töten, sondern „ein Stich, der im Gerangel gesetzt wurde“. Schließlich habe der Angeklagte nicht erkennen können, wie bedrohlich die Verletzung war. Selbst die Ärzte hatten zunächst das gebrochene Schienbein operiert, bevor sie den Stich in die Arterie entdeckten.

Noch in der Nacht war der volltrunkene 21-Jährige wegen seines schlechten Gewissens zum Tatort zurückgekehrt. Mit seinem Auto. Als er die Polizei sah, die bereits eingetroffen war, kollidierte er auf der Flucht mit einem Zigarettenautomaten. Auch hierfür wurde er verurteilt: Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss er 750 Euro Geldbuße zahlen. Der Führerschein war ihm bereits in der Tatnacht abgenommen worden.

Seitdem hat der Student, bislang nicht vorbestraft, fünf Monate in U-Haft gesessen: Das sei für einen jungen Menschen, der eigentlich die Freiheit eines Studentenlebens genießen wollte, „ein harter Absturz“, so Janßen. Das sei genug „Sühne und Erfahrung fürs Leben“.

Bereut hat der Angeklagte auch – und hat versucht, den „schweren Fehler“ wieder gutzumachen: Dem 26-Jährigen zahlt er freiwillig 8000 Euro Schmerzensgeld. Auch die Verantwortung für alle Schäden, die noch eintreten könnten, hat er übernommen.