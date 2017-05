Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Sankt Augustin. Hochschule lässt am Campus Sankt Augustin eine Brücke zwischen den zwei Gebäuden bauen. Im August soll die Erweiterung samt Außenanlagen fertiggestellt sein.

Von Martina Welt, 06.05.2017

Es war schon spannend zu beobachten, was sich am Erweiterungsbau der Fachhochschule tat. Ein Autokran, der 300 Tonnen hieven kann, schob sich immer weiter gen Himmel und transportierte zunächst zwölf Teile der insgesamt 20 Tonnen schweren Konstruktion für die 25 Meter lange Verbindungsbrücke zwischen den beiden Erweiterungsgebäuden der Hochschule auf Höhe des ersten Stockwerks. „Ungefähr zwei Drittel der Brücke hat der Kran angehoben und auf die beiden Betonsäulen aufgelegt“, erklärt der Bauleiter des Generalunternehmers Nessler Bau aus Aachen, Tomas Amrein, das Vorgehen. Ein sehenswertes Spektakel, das inzwischen abgeschlossen ist.

Angeliefert wurden die Einzelteile vergangene Woche. Am Dienstag wurden die Balken und Rohre aus Metall am Boden teilweise vormontiert und dann in die Auflagertaschen eingepasst. „Da musste schon ein bisschen manövriert werden, aber es ging dabei nicht um einen Zentimeter“, meint Amrein. Ohnehin liege das Gesamtkonstrukt an beiden Enden auf Gleitlagern, damit sich die Brücke bei temperaturbedingten Ausdehnungen in Längsrichtung bewegen könne. „Das ist ähnlich wie bei einer Autobahnbrücke“, sagt Amrein. Lediglich auf den beiden Betonsäulen ist die Konstruktion fixiert. Nochmal zwei Tage dauerte es dann, bis der Metallarbeiter der Firma Bentheimer Stahl- und Hallenbau auf einer Hebebühne in Höhe der Brücke das restliche Drittel montiert hatte. Das war notwendig, weil die Brücke nicht gerade verläuft, sondern nach zwei Drittel ihrer Länge einen Knick macht.

Derzeit werden die Zwischendecken aus Beton eingezogen, das Dach als Trapezblech wird aufgesetzt. Seitlich wird eine Aluminiumfassade angebracht, dazwischen sollen große Glaselemente Licht und Leichtigkeit in die Konstruktion bringen. Bis Ende Juni, so die Planungen, wird die Brücke fertiggestellt sein, einschließlich der Beleuchtung, der Bodenbeläge und Geländer.

Ohnehin hat sich der zweite Erweiterungsbau, dessen Grundsteinlegung am 29. April 2016 war, rasant entwickelt. Die Fassade ist fertiggestellt. Jetzt, gut ein Jahr später, geht es an die Außenanlagen wie Parkplatz, Umfahrungsstraße und Pflasterfläche zwischen den beiden Erweiterungsbauten, mit denen die Baufirma aus Aachen als Generalunternehmen ebenfalls beauftragt wurde.

Am 7. August ist die „Deadline“ zur Fertigstellung von Gebäude und Außenbereich. „Wir liegen gut im Plan“, sagt Amrein, der es als Bauleiter seit acht Jahren gewohnt ist, jeden Tag flexibel auf neue Probleme zu reagieren. „Ich komme aus dem konstruktiven Ingenieurbau“, sagt er und erinnert sich an sein erstes und ungleich größeres Projekt – den Bau eines drei Kilometer langen Tunnels in München. Letztendlich mache es jedoch keinen großen Unterschied, ob man die Konstruktion in den Boden oder in die Höhe baue, meinte Amrein. Trotz der täglichen Unwägbarkeiten ist er mit seinem ersten schlüsselfertigen Hochbauprojekt und dessen Fortgang zufrieden.