Unfall in Sankt-Augustin

Sankt Augustin. Am Freitagmorgen hat sich auf der Landstraße in Sankt-Augustin ein Unfall ereignet. Bei einem Ausweichmanöver wurde die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2017

Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen ereignete sich laut Angabe der Polizei ein Unfall auf der Pleistalstraße in Sankt-Augustin. Die 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war von Sankt Augustin-Birlinghoven Richtung Niederpleis unterwegs, als die den Rückstau Höhe der Einmündung "Am Pleistalwerk" zu spät bemerkte.

Die Fahrerin lenkte ihr Auto nach rechts auf einen Gehweg, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei beschädigte sie eine Hauswand und einen Maschendrahtzaun. Nachdem sie quer über eine Grünfläche fuhr, kam die 20-Jährige wieder auf die Straße und kollidierte mit einem Skoda und einem Audi.

Daraufhin geriet der Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem BMW zusammen. Dabei wurde die 20-Jährige leicht verletzt und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei der beteiligten Autos konnten nicht mehr fahren und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.