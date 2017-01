Flüchtlingsunterbringung in Sankt Augustin

Mehr als 160 Menschen haben sich am Dienstag bei einer Bürgerversammlung über das Dublin-Verfahren in Sankt Augustin informiert.

25.01.2017 Sankt Augustin. Bei einer Bürgerversammlung zum geplanten Ausreisezentrum in der ehemaligen Medienzentrale der Stadt Sankt Augustin kritisierten Anwohner am Dienstag die Kommunikation der Bezirksregierung. Auch das Thema Sicherheit stand im Fokus.

Der Andrang war wesentlich geringer als erwartet: Gut 160 Menschen fanden am Dienstagabend den Weg ins Missionspriesterseminar der Steyler Missionare, um sich über das geplante Ausreisezentrum in der ehemaligen Medienzentrale in Sankt Augustin zu informieren. Eine Woche bevor das Pilotverfahren startet, hatte die Bezirksregierung Köln zur Bürgerversammlung eingeladen. Vertreter der Behörde, der Polizei und des Betreibers European Homecare standen Rede und Antwort. Und dass die Sankt Augustiner bei diesem Thema noch viele Fragen haben, wurde schnell deutlich. Zwei Stunden waren angesetzt, aber die Zeit reichte bei Weitem nicht.

Wie berichtet, soll in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes ab Februar ein Pilotprojekt zum sogenannten Dublin-Verfahren starten. Dabei sollen dort auch Flüchtlinge untergebracht werden, die Deutschland direkt wieder verlassen müssen. Sie sollen ihren Asylantrag in den Ländern stellen, in denen sie sich erstmals registriert haben. "Es gibt den europäischen Datenaustausch, da merken wir sehr schnell, wenn jemand schon mal registriert war", sagte der stellvertretende Kölner Regierungspräsident Wilhelm Steitz. Im Pilotverfahren richtet sich der Blick laut Bezirksregierung verstärkt auf Italien und Polen, es ist zunächst bis Ende Mai angelegt. Ziel sei, die Rückführungsquote zu erhöhen. Bis zu 370 der 570 Plätze sind in Sankt Augustin dafür vorgesehen, die ZUE ist eine von drei Einrichtungen der Art in NRW.

Im November hatte die Stadt erstmals von dieser Entscheidung erfahren - per Zufall. "Wir waren genauso wie sie in der Stadtverwaltung und Politik mehr als erstaunt, hatte man doch den Kontakt zu uns nicht gesucht", sagte Bürgermeister Klaus Schumacher zu Beginn des Infoabends zu den Bürgern. Das Resultat: Der Stadtrat verabschiedete Anfang Dezember einstimmig eine Resolution gegen das Vorhaben. Steitz nutzte die Veranstaltung für eine Entschuldigung. "Als wir die Information erhalten haben, war klar, dass wir die Stadt unterrichten müssen", sagte er. Es habe bereits ein Gesprächstermin festgestanden, aber dann sei die Information über einen anderen Verbreitungsweg zur Stadt gelangt. "Dann kamen wir nicht mehr hinterher. Das tut mir leid, das war keine Absicht", sagte Steitz.

Polizei verstärkt Präsenz an der ZUE

Den Bürgern brannten am Dienstag viele Fragen auf den Nägeln. Etwa: Wie steht es um die Sicherheit? Wie wollen die Betreiber Frustrationen unter den Bewohnern vermeiden? Warum wurde Sankt Augustin ausgewählt? Viele bezweifelten aufgrund der Nähe zum Siegburger ICE-Bahnhof auch, dass die Flüchtlinge überhaupt noch in der Unterkunft seien, wenn sie ausreisen müssten.

Laut Steitz führte ein Ausschlussverfahren zum Standort Sankt Augustin. "Es gab sachliche Gründe, dass nichts anderes infrage kommt", sagte er. Die ZUE werde nicht genutzt, weil das Land darin das Ideale sehe. Die Kommunen seien aufgrund des Zeitdrucks nicht beteiligt worden, ergänzte der stellvertretende Regierungspräsident. Die Zentralisierung ist laut der Behörde ein Entgegenkommen für die Zentrale Ausländerbehörde in Köln. Zur Resolution sagte Steitz: "Wir haben den Ratsbeschluss zur Kenntnis genommen, aber ich bin nicht daran gebunden." Er verstehe aber die Sorgen und deshalb sei er nun vor Ort.

Die Polizei wies daraufhin, dass es keine erhöhte Kriminalität in den Flüchtlingsunterkünften gebe. Dennoch soll mit Start des Pilotverfahrens die Präsenz erhöht werden. "Wir haben noch keine Erfahrung mit dieser Art der Einrichtung", sagte Rainer Müller von der Polizei Rhein-Sieg. Deshalb stehe - falls nötig - auch die Bereitschaftspolizei aus Bonn bereit. "Wir sind jederzeit nicht nur an der ZUE, sondern auch im Umfeld", so Müller. Der Betreiber European Homecare möchte zudem einen Streetworker als sogenannten Umfeldmanager einsetzen und sein Betreuungskonzept anpassen. (Hannah Schmitt)