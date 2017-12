Pleistalstraße war kurzzeitig gesperrt

Am Samstagabend ereignete sich in Sankt Augustin ein Unfall.

Am Samstagabend ereignete sich in Sankt Augustin ein Unfall.

Am Samstagabend ereignete sich in Sankt Augustin ein Unfall.

Am Samstagabend ereignete sich in Sankt Augustin ein Unfall.

Am Samstagabend ereignete sich in Sankt Augustin ein Unfall.

Sankt Augustin. Am Samstagabend kam es auf der Pleistalstraße in Sankt Augustin zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 16-Jährige schwer verletzt. Die Straße ist war kurzzeitig gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.12.2017

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in Sankt Augustin auf der Pleistalstraße. Daran beteiligt waren ein Audi A1 und ein VW Turan. Laut Angabe der Polizei saß am Steuer des Audis eine 18-jährige Fahrerin, die den Führerschein noch auf Probe hat, begleitet wurde diese von einer 16-Jährigen. Eine unabhängige Zeugin beobachtete, wie die 18-Jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, rechts von dem Parkplatz eines Netto Supermarktes abbog.

Ein aus Königwinter kommender VW Turan konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf. Dabei wurde die 18-Jährige aus Sankt Augustin leicht und ihre Beifahrerin schwer verletzt. Der 27-jährige, aus Königswinter stammende, Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt, die Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort, die Sperrung der Pleistalstraße wurde gegen 22.20 Uhr wieder aufgehoben.

Die aktuelle Verkehrslage