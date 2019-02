Großalarm nach Brand in Niederpleis

In Niederpleis brannte am Dienstagabend eine Wohnung auf der achten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Niederpleis. Großeinsatz für die Feuerwehr: In der neunten Etage eines Hochhauses in Sankt Augustin hat am Dienstagabend eine Wohnung gebrannt. 150 Menschen mussten evakuiert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2019

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr zu einem Großeinsatz im Wacholderweg in Niederpleis ausgerückt. Insgesamt 130 Feuerwehrleute und Ehrenamtliche aus Sankt Augustin befanden sich wegen eines Wohnungsbrandes in der neunten Etage eines Mehrfamilienhauses im Einsatz. Es wurde Vollalarm ausgelöst, die Flammen waren bereits hunderte Meter entfernt sichtbar.

Wie Sascha Lienesch, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, dem GA mitteilte, hatte zunächst eine Küche Feuer gefangen, kurze Zeit später standen jedoch sämtliche Räume der Wohnung in Brand. Die 67-jährige Bewohnerin konnte sich eigenständig auf die Straße retten und wurde vom Rettungsdienst betreut. Sie wies keine Verletzungen auf. Laut Angaben der Polizei wurde der Brand vermutlich ausgelöst, weil die 67-Jährige eine Kaffeekanne auf dem noch heißen Herd abgestellt hatte.

Zwei Feuerwehrtrupps unter Atemschutz gingen mit zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung in die Wohnung und konnten das Feuer schnell löschen. Parallel wurde ein C-Rohr über die Drehleiter in Stellung gebracht, um von außen die Brandbekämpfung zu unterstützen. Alle Wohnungen in den oberen Etagen (neunte Etage bis 18. Etage) wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und teilweise gewaltsam geöffnet. Das Feuer befand sich gegen 22 Uhr unter Kontrolle und breitete sich nicht weiter aus. Acht Rettungswagen und drei Notärzte befanden sich vor Ort.

150 Personen wurden evakuiert

Insgesamt hat das Wohnhaus 18 Stockwerke mit mehr als hundert Wohnungen, die Löscharbeiten gestalteten sich anfangs schwierig. 150 Personen wurden aus den Stockwerken rund um den Brand herum evakuiert. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben sieben Personen verletzt. Drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Vier weitere wurden vor Ort ambulant behandelt.

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei sämtliche umliegenden Straßen ab und bat darum, das Gebiet zu umfahren. Probleme mit Schaulustigen traten nicht auf, einzig eine Person musste von den Beamten nach mehrfacher Aufforderung aus dem gesperrten Bereich herausgeleitet werden.

Mitarbeiter des städtischen Krisenstabs und des Ordnungsamtes öffneten die Kita Wacholderweg und betreuten die evakuierten Bewohner. Ein Versorgungszug des Deutschen Roten Kreuzes organisierte Heiß- und Kaltgetränke. Sukzessive wurde entschieden, in welche Wohnungen die Betroffenen zurückkehren durften.

Nach Entrauchungsmaßnahmen in der Brandetage und den darüberliegenden Etagen konnten die Bewohner der oberen Stockwerke sukzessive in ihre Wohnungen zurückkehren. Der neunte Stock ist allerdings derzeit unbewohnbar, wie die Polizei mitteilt. Die betroffenen Bewohner wurden bei Angehörigen untergebracht. Für einige Personen hat die Stadt Unterkünfte bereitgestellt.

Die Brandwohnung wurde zum Schluss noch teilweise ausgeräumt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Feuerwehrwache Sankt Augustin von Wehrleuten aus Troisdorf besetzt, um den Grundschutz der Stadt zu sichern.