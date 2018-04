Feuer unter Kontrolle

Sankt Augustin. Bei der Nachbarschaftshilfe in Sankt Augustin-Buisdorf ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Rund 120 Wehrleute kämpften gegen die Flammen.

Die Rauchsäule war von Weitem zu sehen: Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag nach Buisdorf ausgerückt. Dort hatte der Dachstuhl des Möbellagers der Nachbarschaftshilfe Sankt Augustin auf einer Fläche von 25 auf 15 Meter Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen nach Dacharbeiten entstanden.

Die genaue Ursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rund 120 Feuerwehrleute waren vor Ort, darunter die gesamte Sankt Augustiner Feuerwehr, die Drehleiter aus Siegburg sowie Löschgruppen aus Seelscheid, Sieglar und Lohmar. Mit 13 Rohren kämpften sie gegen die Flammen. Als die Feuerwehr gegen 15 Uhr eintraf, waren bereits keine Menschen mehr im Gebäude.

Massive Rauchentwicklung

Wie Pascal Steins, Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe, berichtete, befanden sich zur Zeit des Ausbruchs circa 15 Kunden sowie ein Mitarbeiter im Verkaufsraum, zwei weitere Mitarbeiter waren außerhalb des Gebäudes. „Ich war hinter dem Lager im Zelt beschäftigt“, erzählte der 22-Jährige. Er habe ein Krachen gehört und den Rauch gesehen. „Ich habe dann alle Menschen im Laden rausgeschrien“, so Steins. "Das ist keine schöne Sache."

Großbrand in Sankt Augustin-Buisdorf Foto: Alf Kaufmann Mit einem Teleskopmast bekämpfen die Wehrleute den Brand.

Foto: Alf Kaufmann Von mehreren Seiten gingen die Wehrleute gegen den Brand vor.

Foto: Alf Kaufmann Mit einem Teleskopmast geht die Feuerwehr gegen den Großbrand vor.

Foto: Alf Kaufmann Die Feuerwehr ging von der Rückseite in das Gebäude.

Foto: Alf Kaufmann Auf dem Dach der Nachbarschaftshilfe ist ein Feuer ausgebrochen.

Schnell vor Ort war auch der Geschäftsführer der Nachbarschaftshilfe, Heinz-Peter Schumacher. Wie er mitteilte, seien die Arbeiten zur Erneuerung des Daches am Dienstagmorgen gestartet. Schumacher vermutete, dass die Dachdecker neue Dachpappe verlegt hätten. „Sie haben noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, aber das muss so schnell gegangen sein“, so Schumacher. Die Nachbarschaftshilfe unterhält als gemeinnütziger Verein drei Standorte. Einen in Buisdorf für Küchenutensilien und Möbel, einen in Mülldorf und in Troisdorf.

Ursache unklar

Aufgrund der zunächst massiven Rauchentwicklung löste die Kreisleitstelle die Katastrophen-App Nina für den Ortsteil Buisdorf aus, mit dem Hinweis die Türen und Fenster geschlossen zu halten. In Bereitschaft standen zudem der Rettungsdienst und Messwagen zur Kontrolle der Luftwerte. Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz war alarmiert. Die Messwagen hatten sich am Aldi-Zentrallager positioniert, sie kamen laut Sascha Lienesch, Sprecher der Feuerwehr, letztlich aber nicht zum Einsatz und rückten gegen 17 Uhr ab. Gegen 17.30 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden.

Der Brand in Sankt Augustin-Buisdorf ist mittlerweile gelöscht. Alle Infos zum Großeinsatz der Feuerwehr unter https://t.co/5fJR8fvGAP pic.twitter.com/jJv4tSe9Hp — General-Anzeiger (@gabonn) 3. April 2018

Die Nachlöscharbeiten dauern noch bis in die Abendstunden an. Da am Dienstag noch nicht klar war, ob im Dachstuhl Schadstoffe steckten, mussten zudem alle Uniformen der Atemschutztrupps dekontaminiert werden. Der Großbrand wirkte sich auch auf den Verkehr aus. Die Frankfurter Straße war stundenlang gesperrt.

Wie hoch der Schaden ist, war noch unklar. Laut Schumacher ist lediglich das Gebäude betroffen, die Ausmaße würden sich in den kommenden Tagen zeigen. Denn das Lager sei aufgrund der Dacharbeiten leer geräumt gewesen. Auf den Verkaufsraum griff das Feuer nicht über. Um dort möglichen Rauch zu beseitigen, hatte die Feuerwehr laut Lienesch zudem einen Hochdrucklüfter eingesetzt. Die umliegenden Gebäude waren vom Feuer nicht betroffen.