Feuerwehr warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Sankt Augustin. Auf einem Feld am Lichweg in Sankt Augustin brannten am Montagnachmittag knapp 1000 Quadratmeter Feld.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2017

Gegen 17 Uhr standen rund 1000 Quadratmeter Feld am Lichweg in Sankt Augustin in Flammen, nicht unweit einer bewohnten Siedlung. Das Feuer wurde nach Angaben Feuerwehr unter Atemschutz bekämpft. Eine Stunde später war der Brand erfolgreich gelöscht.

Die Feuerwehr bittet alle Bürgerinnen und Bürger um besondere Achtsamkeit: Aufgrund der großen Trockenheit besteht Waldbrandgefahr und die Gefahr, dass durch achtlos weggeworfenen Zigaretten größere Flächenbrände entstehen können. Schon kleine Feuerquellen oder Scherben (Brennglaseffekt) können größere Schäden verursachen.