Feuer in Niederpleis

Sankt Augustin. Die Ursache für den Brand in der Sankt Augustiner Betreuungseinrichtung ist noch unklar. Derzeit können die Kinder nicht betreut werden. Der katholische Seelsorgeverband will die Kinder ab Montag in anderen Kitas in Buisdorf, Birlinghoven und im Pfarrzentrum Niederpleis unterbringen.

Von Martina Welt, 24.04.2017

Es fehlten Worte, um Gefühle auszudrücken. Entsprechend niedergeschlagen war die Stimmung am Montag vor der ausgebrannten Kita an der Alten Marktstraße in Niederpleis. Schon am Vormittag sperrten die beiden Brandermittler der Kriminalpolizei die Kita mit rot-weißem Flatterband ab und begannen ihre Arbeit. „Es wird wohl einige Tage dauern, bis wir Ergebnisse haben“, so die Auskunft der Ermittler.

In der Nacht zu Samstag war in der Kita ein Feuer ausgebrochen und hatte die Betreuungseinrichtung in Teilen zerstört. 73 Einsatzkräfte der Sankt Augustiner Feuerwehr löschten das Feuer. Am Samstagmittag mussten sie erneut anrücken, um Glutnester zu löschen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 100 000 Euro.

Fassungslos war auch der Leiter des Pastoralbüros Andreas Ballhaus, der am Montag ebenfalls vor Ort war. „Es gab bereits Gespräche, und am Mittwoch soll dann eine Entscheidung gefällt werden, wo die Kita-Kinder untergebracht werden können.“ Zwar seien die Gruppenräume nicht von dem Brand betroffen, dennoch sei die gesamte Einrichtung derzeit nicht begehbar, so Ballhaus. Wichtige Akten wurden gestern noch von den Erzieherinnen in Sicherheit gebracht – mehr war nicht möglich.

Brand in Niederpleiser Kita Foto: Dennis Sennekamp

Die Eltern der 57 Kita-Kinder der dreigruppigen Einrichtung müssen nun eine weitere Woche unfreiwilliger Ferien überbrücken und für die Betreuung ihrer Kinder sorgen. Die Eltern wurden umgehend informiert. In einem Elternbrief heißt es unter anderem: „ Der Umfang der Schäden, Versicherungsfragen, die Fragen des Wiederaufbaus müssen nun erst mit den zuständigen Stellen und Sachverständigen geklärt werden. Wir können daher in der kommenden Woche Ihre Kinder nicht betreuen.

Wir bitten angesichts dieses Unglücks um Ihr Verständnis.“ Wie es aussieht will der Katholische Seelsorgeverband die Kinder ab Montag, 2. Mai, in den übrigen Katholischen Kitas in Buisdorf, Birlinghoven und im Pfarrzentrum Niederpleis unterbringen. „Dazu ist eine Genehmigung erforderlich“, erklärt Stadtsprecherin Eva Stocksiefen die Verzögerung. Städtische Kitas seien als Ausweichmöglichkeit derzeit nicht im Gespräch. „Wir unterstützen den Seelsorgeverband und sorgen dafür, dass wir eine schnelle Entscheidung bekommen“, so Stocksiefen. Wie die Eltern mit dieser Situation zurechtkommen, dazu gab es von der Kita-Leitung keine Auskunft. Ballhaus sagte, dass die Eltern „sehr verständnisvoll“ reagiert hätten.

„Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort bleibt weiterhin beschlagnahmt und “, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Hinweise auf einen Einbruch lägen zurzeit nicht vor. Beschädigt wurden die Turnhalle sowie der Verwaltungstrakt und das Dach.