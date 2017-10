MGV „Frisch Auf“ und "Söhne Mendens"

SANKT AUGUSTIN. Am Samstag, 7. Oktober, gibt der MC Menden sein Jahreskonzert. Der MGV „Frisch Auf“ Meindorf und die Söhne Mendens sind mit von der Partie.

Von Monika Zierden-Schwieter, 04.10.2017

„Die Jugend ist nicht mehr für den traditionellen Chorgesang zu begeistern“, bedauert Charly Bechtel. Der Geschäftsführer des Chorverbandes Rhein-Sieg ist auch als Schriftführer bei dem Männergesangverein (MGV) „Frisch Auf“ Meindorf aktiv und kennt die Sorgen der Sängervereinigungen. Für den MGV Meindorf gab es vor einiger Zeit nur eine Möglichkeit den Chor weiterzuführen: eine Kooperation mit dem Männerchor Sankt Augustin-Menden und den Söhnen Mendens. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Bechtel und hofft, dass die Chorgemeinschaft noch mehrere Jahre hält.

Die 23 aktiven Sänger waren daher umso glücklicher, ihr 140-jähriges Bestehen in diesem Jahr zu feiern. Ihr Jubiläumskonzert gaben sie bereits Ende Juni. Am kommenden Samstag, 7. Oktober, steht das Jahreskonzert der Mendener an, sodass die Meindorfer ihre Kooperationspartner unterstützen. In der Aula der Steyler Missionare erwartet die Besucher dann ein abwechslungsreiches Programm von klassischen Stücken über Volkslieder bis zu Schlagern und Karnevalsliedern. Eine gelungene Mischung ist für Chorleiter Bernd Radoch besonders wichtig. „Wir möchten für jeden etwas im Programm haben.“

Dabei steht das Chor- und Solistenkonzert unter dem Motto „Ein Lied für Dich“. Die Mendener versprechen zusätzlich: „Hier ist der Chor live und wirklich erlebbar.“ Der Männerchor Menden hat heute mehr als 30 Sänger und wird von den Söhnen Mendens unterstützt. Diese bestehen seit 2009 und hatten ursprünglich bei dem damaligen Jubiläumskonzert nur ein Ständchen als Überraschung bringen wollen. Die Söhne, Schwiegersöhne und Enkel der Mendener Sänger, werden ebenfalls beim Konzert auftreten.

Das Konzert beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 16 Uhr in der Aula der Steyler Missionare, Arnold-Janssen-Straße 30. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro.