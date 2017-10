Eilmeldung Haus in Endenich möglicherweise einsturzgefährdet

Ein Gebäude neben einer Baugrube in der Röckumstraße in Bonn-Endenich musste am Dienstagnachmittag durch die Polizei evakuiert werden. Offenbar ist noch unklar, ob das Haus einsturzgefährdet ist.