Interview mit Schauspielerin Nina Petri

Die Schauspielerin Nina Petri tritt am Samstag im Sankt Augustiner Rhein-Sieg-Gymnasium auf.

18.01.2017 SANKT AUGUSTIN. Ihr Gesicht steht für Wandlungsfähigkeit. Sie kann leidenschaftlich und raffiniert, verwegen und kühl sein. Immer aber ist sie ganz in ihrer Rolle. In die Tiefen einer zerbrochenen Ehegeschichte begibt sich Nina Petri am Samstag, 21. Januar, in Sankt Augustin und durchlebt gemeinsam mit Nicki von Tempelhoff, ihrem Partner auf der Bühne, schmerzhafte und bisweilen sogar komische Momente.

„Bis zur Unerträglichkeit gesteigerte Schauspielkunst“ wurde dem Bühnenpaar von der Kritik attestiert. Vor ihrem Auftritt auf der Bühne des Rhein-Sieg-Gymnasiums sprach mit der erfolgreichen Schauspielerin Nina Petri über das Stück, ihre Leidenschaften und das Heiraten.

Sie stehen mit einem Stück in Sankt Augustin auf der Bühne, bei dem es um eine Ehe geht, die am Tod des Kindes zerbrochen ist. Ist das nicht das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann, wenn Kinder vor den Eltern gehen?

Nina Petri: Auf jeden Fall. Das ist der Super-GAU für jede Mutter und jeden Vater. Was der Tod eines Kindes mit den Eltern macht, das möchte niemand erleben. Wir durchleben auf der Bühne unglaubliche Gefühlsmomente, die manchmal bis an den Rand des noch zu Ertragenden gehen.

Gibt es einen „richtigen“ Umgang mit dem Tod?

Petri: Darüber haben wir bei den Proben auch stundenlang diskutiert. Wir hatten eine Frau von einer Selbsthilfegruppe zu Gast und mit ihr über die Krisenbelastung gesprochen, die der Tod des Kindes für jede Paarbeziehung bedeutet. Solche Gruppen sind sehr hilfreich und stehen den Paaren zur Seite, damit die Ehe darüber nicht zerbricht.

Das getrennte Paar, das Sie zusammen mit Nicki von Tempelhoff darstellen, befand sich in einer Extremsituation. Auf der Bühne arbeiten Sie diese „Ehegeschichte“ auf. Was ist anders als in anderen Ehen?

Petri: Das ist das Besondere im Stück. Es geht nämlich nicht alleine um diese Extremsituation. Es geht auch um eine ganz normale Ehegeschichte. Die Probleme, die wir auf der Bühne darstellen, kennt eigentlich jeder. Die typischen Vorwürfe gegen den anderen, unaufgeklärte Missverständnisse und immer wieder der Schrei nach Liebe.

Sie sind selber Mutter. Sie haben zwei Töchter. Mussten Sie zögern, als man Ihnen ein solches Thema angeboten hat?

Petri: Es ist ein schweres Thema. Aber als Schauspielerin liebe ich es natürlich, die Herausforderung anzunehmen, solche emotionalen Abgründe darzustellen. Es geht darum, sich in diese Frau und ihre Situation einzufühlen, jedes Mal aufs Neue. Das Stück, das wir seit 2015 spielen, ist einfach großartig geschrieben, so ist es einerseits schmerzhaft und dann wiederum sogar auf eine Art komisch, was da zwischen Mann und Frau auf der Bühne passiert.

Sie haben sich vor fast 20 Jahren von dem Vater ihrer Kinder scheiden lassen und hatten 2008 in einem Interview „genug von der Ehe“ – bleiben Sie bei diesem Statement?

Petri: Das Heiraten war damals für mich ziemlich romantisch. Heute, nach der Trennung, bin ich nach wie vor glücklich, wie's ist. Man braucht nicht zu heiraten, um mit seinem Partner glücklich zusammen zu sein.

Seit 2002 sind Sie auch sehr aktiv als Hörbuch-Sprecherin – ist das eine neue Leidenschaft oder ist Ihre Heimat dennoch beim Film?

Petri: Hörbücher zu sprechen gehört für mich schon lange zu meinem Beruf, es macht mir viel Freude und ist sehr vielseitig. Auf der einen Seite habe ich für Zweijährige, die gerade erst das Sprechen entdecken, ein Buch über „Bär und Biene“ eingelesen, und außerdem mache ich viele Hörbücher für Erwachsene. Darunter viele Krimis und Thriller, zum Beispiel von Karin Slaughter, deren deutsche Stimme ich seit Jahren bin. Ganz neu „Der gefrorene Schrei“ von der irischen Autorin Tana French. Das ist ein tolles Hörbuch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, liebe ich nach wie vor die Bühne am meisten!

Sie sind Trägerin des Bayrischen (1994), Deutschen (1999) und Hessischen Fernsehpreises (2005) – welcher Preis ist für Sie besonders wichtig?

Petri: Alle Preise sind toll – der Deutsche Filmpreis, weil er so etwas wie der Oscar der Filmbranche ist . . ., aber auch der Bayrische Fernsehpreis ist eine wunderschöne Porzellanfigur.

Wie macht sich Ihre Popularität im Alltag bemerkbar?

Petri: Bei mir zu Hause ist das nichts Besonderes mehr. Die Nachbarn und Freunde wissen, was ich mache und wundern sich über nichts mehr. Erst wenn ich in anderen Städten bin, werde ich häufig angesprochen, und das ist meistens sehr nett und freundlich. Darüber freue ich mich natürlich.

Aufführung „Gift. Eine Ehegeschichte“ Nina Petri und Nicki von Tempelhoff sind am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr mit „Gift. Eine Ehegeschichte“, einer Produktion des Ernst Deutsch Theaters aus Hamburg, zu Gast im Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin. Karten gibt es ab 17,30 Euro in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen.

(Susanne Haase-Mühlbauer, Susanne Haase-Mühlbauer)