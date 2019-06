Gewalttat in Sankt Augustin

Bonn. Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Sankt Augustin gab es am Dienstag eine Überraschung für alle Prozessbeobachter. Der Tatverdächtige ist jünger als bisher angenommen - mit Folgen für den weiteren Prozess.

Von Ulrike Schödel, 04.06.2019

Im Bonner Mord-Prozess um den Tod einer 17-jährigen Berufsschülerin in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin-Menden hat es am Dienstag eine spektakuläre Wendung gegeben: Das Bonner Jugendschwurgericht hat am zweiten Verhandlungstag die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil es davon ausgeht, dass der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 und nicht, wie bisher angenommen, 19 Jahre alt war; damit gilt er als Jugendlicher.

Hintergrund der Wende ist eine Familientragödie: Die Frau, die der Deutsch-Kenianer bisher als seine Schwester ansah, ist in Wahrheit seine Mutter. Das hat ein von der Kammer eingeholtes DNA-Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bonn ergeben. Die Mutter versicherte als Zeugin, ihr Sohn sei in Kenia am 19. Juni 2001 geboren worden. In den dem Gericht vorliegenden Akten ist als Geburtsdatum der 17. Juni 1999 vermerkt. So hat es ein Standesbeamter in Kenias Hauptstadt Mombasa am 6. Oktober 2003 registriert, die von ihm einen Tag später unterzeichnete Geburtsurkunde wurde am 17. Dezember 2003 von der deutschen Botschaft beglaubigt.

Der Angeklagte erklärte auf Fragen des Vorsitzenden Richters, er habe bereits die Schule abgeschlossen, als seine bisherige Schwester ihn über das wahre Verwandtschaftsverhältnis informiert habe. Er habe allerdings keine Erklärung dafür, warum er zwei Jahre älter gemacht worden sei.

Da dem Angeklagten - so die Richter - nicht zu widerlegen ist, dass er zur Tatzeit Jugendlicher und also keine 18 Jahre alt war, muss die Verhandlung hinter verschlossenen Türen geführt werden. Damit ändert sich auch die Strafzumessung: Sollte er, wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt, wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat, nämlich einer Vergewaltigung, verurteilt werden, müsste er für höchstens zehn Jahre ins Gefängnis. Als Heranwachsendem hätten ihm bis zu 15 Jahre gedroht.