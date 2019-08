Heftiger Zusammenstoß

Zwei Fahrzeuge sind am Montagabend in Ranzel zusammengestoßen.

Niederkassel-Ranzel. Zwei Pkw sind am frühen Montagabend in Niederkassel-Ranzel zusammengestoßen. Es gab einen heftigen Zusammenstoß, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Von Dieter Hombach, 12.08.2019

Am frühen Montagabend ist es gegen 18 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten PKW-Fahrern gekommen. Nach Aussage von Zeugen und Angaben der Polizei befuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai i20 die Wahner Straße in Niederkassel-Ranzel in Richtung Weilerhof. Dabei übersah er den Ford Fiesta, Baujahr 1992, einer 50-jährigen Niederkasselerin, die auf den Parkplatz eines Gartenbaubetriebes nach links abbiegen wollte.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrer wurden mit einem Wirbelsäulensyndrom und weiteren Beschwerden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Wahner Straße war für die Dauer von einer halben Stunde komplett gesperrt.